miércoles 13 de mayo de 2026
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13 de mayo de 2026
En la casa del Lobo.

Temperley, en la fortaleza de Gimnasia de Jujuy: números que imponen respeto

El "Gasolero" tendrá un duro desafío tras la goleada recibida ante Deportivo Maipú. No sólo visitará el líder, sino a un rival que, además, es letal de local.

Temperley tendrá un duro examen ante Gimnasia, en Jujuy.

Temperley tendrá un duro examen ante Gimnasia, en Jujuy.

Después de la dura goleada sufrida en su estadio, Temperley necesita cambiar la imagen, obtener un buen resultado y dejar en el olvido el 5 a 0 ante Deportivo Maipú. Sin embargo, el desafío que tiene por delante no es sencillo: visitará al puntero Gimnasia de Jujuy en un reducto donde el local perdió un partido de los últimos 22.

El estadio "23 de Agosto" siempre fue una cancha complicada, pero en el último tiempo se convirtió en una fortaleza para el Lobo. El año pasado perdió apenas dos partidos en condición de local, sin contar la derrota por escritorio ante Deportivo Madryn (en la cancha iban 1 a 0 a favor de Gimnasia), y este año se encuentra invicto.

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Gimnasia, una máquina de ganar en Jujuy

El equipo de Hernán Pellerano se hace fuerte en San Salvador de Jujuy y en lo que va del campeonato de la Primera Nacional acumula 5 victorias y 1 empate, con una efectividad cercana al 90% de los puntos (88,8%). Ahí sustenta gran parte de su buena campaña, que lo tiene hoy como líder de su zona con 23 unidades (16 los obtuvo en su casa).

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Gimnasia ganó 5 de los 6 partidos que disputó en su estadio.

Gimnasia ganó 5 de los 6 partidos que disputó en su estadio.

El conjunto jujeño tiene en claro que la localía es un aspecto clave en la segunda categoría del fútbol argentino, que es un campeonato muy pareja y que cuenta con muchos viajes de por medio. Los que se hacen fuerte en sus respectivas casas son los que más posibilidades tienen sus objetivos. Y ellos lo lleva a la práctica a la perfección. Por eso, desde la derrota por 1 a 0 ante Estudiantes de Buenos Aires del 9 de marzo de 2025, Gimnasia se hizo muy fuerte y perdió apenas un encuentros de los 22 que disputó, con 13 victorias, 7 empates y apenas 1 caída.

Temperley necesita dar el golpe

La seguidilla de seis partidos sin poder ganar, sumado al golpe que significó la derrota del sábado en el estadio Alfredo Baranger, colocaron a este partido del domingo ante el Lobo como uno de los más importantes de las últimas semanas, ya que un buen resultado podría dar un buen golpe de efecto para lo que viene.

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La última victoria de Temperley de visitante fue ante Los Andes.

La última victoria de Temperley de visitante fue ante Los Andes.

Una victoria en Jujuy, en un reducto donde el líder se hace muy fuerte, permitiría renovar la confianza, cambiar el ánimo tras el fuerte golpe y afrontar las últimas fechas de la primera rueda con más fortalezas. Y es lo que intentará lograr el equipo de Domingo.

Hasta el momento, el equipo celeste consiguió apenas un triunfo de visitante: el del clásico ante Los Andes en el estadio Eduardo Gallardón. Sin embargo, cosechó buenas producciones, como el empate 0 a 0 ante Gimnasia y Tiro, en el que le anularon un gol, y el último ante Almagro, en el que mereció ganar. Por eso, con un producción de 1 triunfo, 5 empates y 1 derrota, tiene de qué agarrarse para soñar con el triunfo.

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