El pedido de Érica Rivas a Flor Peña para regresar a Casados con Hijos

Las versiones que indican que Érica Rivas podría volver al elenco de Casados con Hijos en un spin off que compartiría con Flor Peña sorprendieron a todos y en especial a los fans de la exitosa versión argentina de la serie estadounidense.

“Está pidiendo que Flor se disculpe con ella”, afirmó Pampito en Puro Show , en El Trece, sobre la polémicas exigencia de Érica Rivas a Flor Peña.

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“Yo no sé si lo están analizando si para plataforma o para contenido vertical, una serie entre María Elena y Moni Argento (Peña)”, explicó el periodista.

Pampito fue más allá y recordó el conflicto entre Érica Rivas y Flor Peña . “Ustedes se acuerdan que con Érica terminó todo muy mal. En la vuelta al teatro no estuvo y me consta que se arrepintió muchísimo. Porque no está tan bien parada económicamente. Se perdió de ganar millones. Los actores ganaron arriba de palos de dólares con la vuelta de Casados con Hijos”.

“Ella protestó en su momento por los libretos hasta que Gustavo Yankelevich y Guillermo Francella, que fue el director de la obra. Le dijeron que no lo haga. Después se arrepintió y le contestaron ahora no", contó.

image Erica Rivas y Flor Peña, en Casados con hijos.

“Pero hay algo más. Cuando ella sale a hacer declaraciones en su momento dispara contra las mujeres del elenco, Flor y Luisana, diciendo que no fueron sororas”, agregó.

Entonces detalló: “Sé que tanto Flor Peña como Luisana Lopilato, se habían ofendido mucho. Pero resulta que ahora, Érica Rivas, para poder hacer esta ficción, quiere que le pida disculpas Flor Peña”.

“Lo que siente Érica es que cuando las autoridades de Casados con Hijos Luisana y Flor Peña no saltaron por ella a defenderla por una compañera, por una compañera mujer, una compañera de pañuelos verdes”, cerró sobre Érica Rivas.