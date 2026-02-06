viernes 06 de febrero de 2026
Escribinos
6 de febrero de 2026
¿Qué pasó?

El difícil momento que vive Florencia Peña tras la suspensión de su obra

La actriz, protagonista del musical Pretty Woman, se convirtió en noticia por la reducción de funciones de su obra de teatro y por los problemas de salud.

El difícil momento que vive Florencia Peña tras la suspensión de su obra.

El difícil momento que vive Florencia Peña tras la suspensión de su obra.

"Vienen noticias un poco preocupantes desde Mar del Plata con Pretty Woman. Hacía funciones de martes a domingos. Es una de las pocas obras que no hace dos funciones los fines de semana. Unos dirán: 'Bueno, está en un teatro grande, tiene mucho desgaste'. Y ahora no hizo función el miércoles, con lo cual iría de jueves a domingos", contó Adrián Pallares al abrir el tema en el ciclo.

Lee además
Florencia Peña y Juan Ingaramo, en Pretty Woman.
Sobre las tablas

Cuándo se estrena "Pretty Woman" con Florencia Peña y Juan Ingaramo
Fuerte confesión de Florencia Peña.
Fuerte

Florencia Peña: "Hablo con mi papá que está en otra dimensión"

Dani Ambrosino sumó su mirada sobre lo ocurrido: "Es raro, porque generalmente cuando empiezan a bajar la cantidad de funciones es a partir del 15, que la gente ya se está volviendo, que empiezan a preparar las cosas para los chicos, para el colegio".

La palabra de Flor Peña

Más adelante, Florencia Peña habló con el programa y explicó los motivos detrás de la decisión: "La levantó mi productor que vio que estaba realmente muy mal de la garganta. A mí me cuesta mucho levantar funciones. Me volví a Buenos Aires, me hice un estudio para ver cómo estaban mis cuerdas. Todavía no estoy tan bien", confesó la actriz.

El cronista fue directo y le consultó si la suspensión tenía que ver con la voz o con la venta de entradas. Peña respondió con sinceridad: "El domingo estaba realmente en estado de probar. De hecho, tenía notas que hacer y las tuve que bajar todas. Bueno, raro en mí, pero realmente tengo que cuidar".

Temas
Seguí leyendo

Cuándo se estrena "Pretty Woman" con Florencia Peña y Juan Ingaramo

Florencia Peña: "Hablo con mi papá que está en otra dimensión"

Florencia Peña denunció a un twittero libertario: de qué la acusó

Florencia Peña fue lapidaria con el novio de su hijo Juan Otero: "Es tóxico"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
María Julia Oliván no se calló nada y denunció discriminación hacia su hijo Antonio. 
Indignada.

María Julia Oliván escrachó a un local de juegos por discriminar a su hijo con TEA

Las más leídas

Te Puede Interesar

El difícil momento que vive Florencia Peña tras la suspensión de su obra.
¿Qué pasó?

El difícil momento que vive Florencia Peña tras la suspensión de su obra