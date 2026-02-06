El difícil momento que vive Florencia Peña tras la suspensión de su obra.

"Vienen noticias un poco preocupantes desde Mar del Plata con Pretty Woman. Hacía funciones de martes a domingos. Es una de las pocas obras que no hace dos funciones los fines de semana. Unos dirán: 'Bueno, está en un teatro grande, tiene mucho desgaste'. Y ahora no hizo función el miércoles, con lo cual iría de jueves a domingos", contó Adrián Pallares al abrir el tema en el ciclo.

Dani Ambrosino sumó su mirada sobre lo ocurrido: "Es raro, porque generalmente cuando empiezan a bajar la cantidad de funciones es a partir del 15, que la gente ya se está volviendo, que empiezan a preparar las cosas para los chicos, para el colegio".

La palabra de Flor Peña Más adelante, Florencia Peña habló con el programa y explicó los motivos detrás de la decisión: "La levantó mi productor que vio que estaba realmente muy mal de la garganta. A mí me cuesta mucho levantar funciones. Me volví a Buenos Aires, me hice un estudio para ver cómo estaban mis cuerdas. Todavía no estoy tan bien", confesó la actriz.

El cronista fue directo y le consultó si la suspensión tenía que ver con la voz o con la venta de entradas. Peña respondió con sinceridad: "El domingo estaba realmente en estado de probar. De hecho, tenía notas que hacer y las tuve que bajar todas. Bueno, raro en mí, pero realmente tengo que cuidar".

Compartí esta nota en redes sociales:







