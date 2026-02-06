El difícil momento que vive Florencia Peña tras la suspensión de su obra.

Este jueves, en Intrusos (América TV), revelaron la difícil situación que atraviesa Florencia Peña en plena temporada teatral. La actriz, protagonista del musical Pretty Woman, se convirtió en noticia por la reducción de funciones y por los problemas de salud que la obligaron a frenar.
"Vienen noticias un poco preocupantes desde Mar del Plata con Pretty Woman. Hacía funciones de martes a domingos. Es una de las pocas obras que no hace dos funciones los fines de semana. Unos dirán: 'Bueno, está en un teatro grande, tiene mucho desgaste'. Y ahora no hizo función el miércoles, con lo cual iría de jueves a domingos", contó Adrián Pallares al abrir el tema en el ciclo.
Dani Ambrosino sumó su mirada sobre lo ocurrido: "Es raro, porque generalmente cuando empiezan a bajar la cantidad de funciones es a partir del 15, que la gente ya se está volviendo, que empiezan a preparar las cosas para los chicos, para el colegio".
La palabra de Flor Peña
Más adelante, Florencia Peña habló con el programa y explicó los motivos detrás de la decisión: "La levantó mi productor que vio que estaba realmente muy mal de la garganta. A mí me cuesta mucho levantar funciones. Me volví a Buenos Aires, me hice un estudio para ver cómo estaban mis cuerdas. Todavía no estoy tan bien", confesó la actriz.
El cronista fue directo y le consultó si la suspensión tenía que ver con la voz o con la venta de entradas. Peña respondió con sinceridad: "El domingo estaba realmente en estado de probar. De hecho, tenía notas que hacer y las tuve que bajar todas. Bueno, raro en mí, pero realmente tengo que cuidar".