Flor Peña fue lapidaria con el novio de su hijo Juan Otero: "Es tóxico"

Flor Peña estuvo como invitada en el programa de Moria Casán , en las mañanas de El Trece , para hablar de todo con La One. También criticó con dureza al novio de su hijo, Juan Otero , fruto de la relación de la actriz con el músico Mariano Otero.

“Hoy estoy en un momento en el que lo que más me interpela es la familia”, explicó en El Trece después de blanquear que abandonó el amor libre por un tiempo.

No para. Quién es Sofía Gonet, entre MasterChef Celebrity y su ex Homero Pettinato

Mirá el video. Cómo fue el encuentro de Moria Casán y Majo Riera, la mamá de Lali

Y sumó: “Estoy en un momento familiar potente porque la maternidad se puso en lugar preponderante. Mi carrera y quien soy como artista va a estar siempre ahí, pero hoy tengo mi energía puesta en ese lado”.

Florencia Peña es madre de tres hijos: Tomás, de 22 años, Juan de 17 y Felipe de 8. “Son tres generaciones de las que aprendo muchísimo”, indicó la actriz.

Florencia hizo referencia directa al hijo del medio, que vive su sexualidad con libertad y aprovecha su alcance para dar un mensaje positivo en redes.

image Juan Otero, el hijo de Flor Peña, con su novio.

“De Juan aprendo un montón porque si yo tengo libertad lo de mi hijo del medio es una cosa impresionante. Me interpela mucho”, contó.

“Él está en pareja con un chico que lo vuelve loco. Es muy pesado. Son una generación complicada, porque se stalkean en redes, miran lo que publica el otro, buscan dónde está la ubicación…”, reflexionó Peña, que tildó al joven de “tóxico”.

“Lo controla”, aseveró Moria Casán. “Sí, y hace un año que está en pareja. Juan está yendo a terapia también y habla de todo esto. Yo a Mateo lo conozco, es divino y está mucho en casa, pero no sé qué hay ahí que es una generación que necesita conectar como desde otro lado”, cerró la actriz.