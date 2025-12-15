lunes 15 de diciembre de 2025
Escribinos
15 de diciembre de 2025
Se picó mal.

Moria Casán a Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña: "Están subidos a unicornios"

Moria Casán analizó la entrega de los Martín Fierro de Streaming y fulminó a Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña. Los acuso de falta de “rioba”.

Moria Casán contra Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña.

Moria Casán contra Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña.

En un momento de la entrevista con Luis Ventura, Moria Casán desplegó toda su filosa ironía contra Nico Occhiato, figura de Luzu TV, y Flor Jazmín Peña.

Lee además
Moria Casán y Gimena Accardi hablaron de todo. 
Picante.

Moria, sobre la transformación de Gimena Accardi: "De potranca a yegua"
Cecilia Roth como Moria Casán. 
Mirá las fotos.

Las primeras imágenes de Cecilia Roth interpretando a Moria Casán
Embed

“Como señora mayor, que puede ser la abuela, pienso que él, del chico que yo conocí está un poco, no sé si agrandado, medio endiosado. Obviamente se ha convertido en un empresario muy notable”, comenzó.

Moria Casán contra Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

“El otro día escuché que su novia dijo, 'tiene que decir lo que se le dé la gana porque es el líder del canal (Luzu)'. Me pareció un poquito soberbia la novia. ¿Qué dirán Del Moro, Marley, Iván de Pineda, todos los que hay que están hace años?“, continuó Moria Casán.

“La chica puede estar enamorada y todo, pero ‘mi novio puede decir lo que quiere porque es el líder del canal’. Perdón, hacé la posición de yoga y meté la cabeza para abajo a ver si te va la sangre, bebé”, fue la picante sugerencia de La One a Flor Jazmín Peña.

image
Moria Casán fulminó a Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña.

Moria Casán fulminó a Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña.

“¿Cómo líder? ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el rioba, papito? Bueno, más allá de todo eso, yo creo que con el tiempo se van a ir ubicando", estimó la conductora.

“¿Cuántas estrellas fugaces se estrellaron?“, preguntó Ventura. ”Está aprendiendo también a manejar su juventud, el dinero, las goces del éxito y todo lo que le soplan al oído. Les falta humildad. Están subidos a unicornios que ni existen y yo lo que veo en los demás es una cosa más tranqui", cerró Moria.

Temas
Seguí leyendo

Moria, sobre la transformación de Gimena Accardi: "De potranca a yegua"

Las primeras imágenes de Cecilia Roth interpretando a Moria Casán

El video de Martín Bossi descontrolando la cocina el programa de Moria Casán

Ingrid Grudke contó cómo descubrió que su marido la engañaba con su sobrina

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Gastón Edul pasó un mal momento. 
Mal momento.

Cómo fue el accidente doméstico que sufrió Gastón Edul

Las más leídas

Te Puede Interesar

El triunfo ante San Lorenzo clasificó a Defensores de Banfield a las semifinales.
Va por más

Defensores de Banfield está entre los cuatro mejores de la Copa ACLAV