Temperley está cerca de contratar a su primer refuerzo para la Primera Nacional

Después de asegurar una base importante del último plantel, Temperley comenzó a dar sus primeros pasos en lo que va de este mercado de pases y está cerca de sumar su primer refuerzo con miras a la próxima temporada de la Primera Nacional .

Se trata del mediocampista Gerónimo Tomasetti , de 25 años, que jugó la última temporada en Ferro y puede desempeñarse en varias posiciones del mediocampo, con pasado en Belgrano y también en All Boys .

Nueva oportunidad. No sigue en Temperley, pero ya tiene club: el nuevo destino de Pablo Casarico

Arco custodiado. Seguridad para el arco de Temperley en la Primera Nacional: renovó Valentín Díaz por tercer año consecutivo

Hasta el momento, Tomasseti realizó gran parte de su carrera en la Primera Nacional , donde suma 79 partidos entre sus pasos por el equipo de Caballito y el Albo, con un breve pasado en la Liga Profesional , en la que disputó cinco partidos.

Con la llegada de este refuerzo, el entrenador Nicolás Domingo busca potenciar la zona media de su equipo, en la que consiguió retener piezas importantes como el capitán Adrián Arregui y el mediocampista creativo Luciano Nieto , entre otros, y quiere que sea uno de los puntos fuerte de su equipo.

gerónimo tomasetti refuerzo de temperley Tomasetti, que se sumará a Temperley, jugó 44 partidos en Ferro.

El mediocampista, que tuvo un buen año en Ferro, tiene encaminada las negociaciones con el Gasolero y en las próximas horas firmará su contrato para convertirse oficialmente en nuevo jugador del equipo de Domingo.

Los números del nuevo futbolista de Temperley

Tomasseti, cuyo pase pertenece a Belgrano de Córdoba, defendió los colores de Ferro durante las últimas dos temporadas de la Primera Nacional y sumó un total de 44 partidos con esta camisetas.

En la temporada 2024, el mediocampista sumó minutos en 20 partidos y totalizó 833 minutos en el campo, con un gol y ninguna asistencia. Estos números le valieron una renovación del préstamo y este año tuvo más participación en el Verde, con un total de 24 partidos y 1.207 minutos en cancha, con una asistencia y ningún gol.