Seguridad para el arco de Temperley en la Primera Nacional: renovó Valentín Díaz por tercer año consecutivo

Temperley recibió buenas noticias con la renovación de uno de sus futbolistas para la temporada 2026. Después de las salidas de Luis López y Pablo Casarico , ahora el Gasolero confirmó que el arquero Valentín Díaz continuará en el Gasolero para afrontar el torneo de la Primera Nacional .

Con Ezequiel Mastrolía como dueño exclusivo del arco durante el 2025, ahora se suma Valentín Díaz para seguir siendo el arquero suplente del equipo que comandará Nicolás Domingo como entrenador. El uno de 20 años de edad firmó su nuevo contrato hasta diciembre de 2027 y selló su tercer año consecutivo siendo parte del plantel profesional de Temperley.

El arquero hizo todas las divisiones inferiores en Temperley , club al que llegó a sus 11 años. Desde 2012 que el Gasolero se encuentra desarrollando un gran trabajo en juveniles y a partir del trabajo de Gabriel Ostua en la actualidad muchos juveniles pudieron hacer su estreno en Primera. Varios chicos como Franco Díaz, Agustín Toledo, Tobías Reinhart, Pedro Souto y Agustín Sosa, entre otros, pudieron hacer su estreno y luego consolidarse hasta emigrar a otros equipos.

Debutó en el arco de Temperley en el último campeonato. Fue en la derrota ante Estudiantes de Caseros por 3 a 1 por la fecha número 32 del torneo de la Primera Nacional. Además, el uno fue convocado para la Selección Argentina Sub 20 del Ascenso como el único representante de Temperley. El arquero categoría 2005 es una de las jovenes promesas del conjunto de Turdera.

¿Otro arquero en el radar de Temperley?

Por otra parte, comenzó a circular un nombre para llegar a Temperley. En las últimas horas, la versión de que un futbolista de Claypole podría sumarse a las filas del Gasolero empezó a sonar con fuerza.

Se trata de Tomás Tello, el uno que defiende los tres palos de Claypole y que sería del gusto de la Comisión Directiva y la Sub Comisión de Fútbol. Para Tomás Tello sería un gran salto en su carrera, ya que el arquero de 24 años de edad y nacido en Lomas de Zamora, viene de ser fundamental en la campaña del tambero que se clasificó a la Copa Argentina tras dejar en el camino a Deportivo Español por penales en el torneo de la Primera C.

El arquero debutó en Ferrocarril Urquiza en el 2023 y llegó a Claypole en el 2024 donde ya atajó en 53 oportunidades. Fue clave para detener el disparo de Áxel Romero para que el Tambero se quede con el pasaje a la Copa Argentina. Cabe señalar que Tello ya se despidió de Claypole y los rumores sobre su llegada a Temperley son cada vez más fuertes.