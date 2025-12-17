Los Andes-Temperley: ¿Vuelve el clásico en la Primera Nacional?

El calendario de la Primera Nacional 2026 se conocerá el próximo lunes 22 de diciembre. A menos de una semana del sorteo de la máxima categoría del ascenso, cabría la posibilidad de agregar dos fechas más con la inclusión de partidos “interzonales” o “clásicos”, similar a la Liga Profesional. Los Andes y Temperley están atentos a esa posibilidad y los hinchas Milrayitas y Gasoleros ya palpitan lo que puede llegar a ser la fecha que los enfrente.

El periodista Eduardo Ramenzoni fue el que anticipó la noticia en su cuenta de Instagram, pero nada es oficial por el momento, aunque los hinchas lo ven positivo. Y ni hablar los de Los Andes y Temperley , que esperan ansiosos el clásico de Lomas de Zamora, que no se juega desde 2019.

Lo que viene. Los Andes y Temperley atentos a la próxima Primera Nacional 2026

Los Andes regresó esta temporada a la Primera Nacional, pero no coincidió con Temperley , ya que integraron las zonas B yA, respectivamente. En algún tramo del campeonato, sobre todo en las últimas fechas, se especuló con qué podrían enfrentarse en el Torneo Reducido, al que accedió el Gasolero y no el Milrayitas que mantuvo la categoría, pero no logró meterse entre los ocho mejores.

El 30 de marzo de 2019, el estadio Eduardo Gallardón fue testigo del último clásico que terminó con victoria del Milrayitas por 1-0, con gol de Matías Alejo Linas.

La propuesta se está evaluando y la implementación de este proyecto depende de la aprobación del presidente de la AFA, Claudio Tapia, que lo analizará junto al Comité Ejecutivo. Se podría aceptar la moción o sugerir variantes.

Con esto se busca agregar más partidos atractivos al calendario, garantizar al menos dos enfrentamientos entre rivales históricos de diferentes zonas a lo largo de la temporada. Otros cruces que se podrían dar: Godoy Cruz-Deportivo Maipú (ambos de Mendoza), Central Norte-Gimnasia y Tiro (los dos de Salta), más otros cruces del ámbito capitalino o provincial.

Cuándo fue el último Los Andes-Temperley

En la temporada 2005/06 se vieron las caras cuatro veces por la Primera B Metropolitana. En la 1º fase hubo dos zonas de 11 equipos cada una y se enfrentaron en partidos de ida y vuelta, con un interzonal por fecha.

Temperley se quedó con los dos primeros duelos: 1-0 en Turdera, gol de Lucas Hure; y 2-0 en Lomas de Zamora, con tantos de Gabriel Hauche y Daniel Fernández. Luego, el Milrayitas se tomó desquite y, con gol de Gustavo Ruiz Díaz, ganó por 1-0 en el estadio Alfredo Beranger. La revancha fue 0-0.

Con un historial general de 98 partidos, Los Andes le lleva ocho clásicos de ventaja a Temperley: 40 triunfos del Milrayitas (150 goles), 32 victorias del Gasolero (140 tantos) y 26 empates.