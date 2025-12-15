lunes 15 de diciembre de 2025
Vacaciones.

Talleres licenció al plantel y confirmó lugar de pretemporada

Los dirigidos por Jorge Vivaldo volverán al trabajo en los primeros días de enero. Mientras tanto, la dirigencia de Talleres avanza en la llegada de refuerzos.

Talleres quedó licencia hasta los primeros días de enero.

El plantel de Talleres le puso fin al 2025. Los dirigidos por Jorge Vivaldo entraron en período de licencia hasta el próximo sábado 3 de enero, cuando se reúnan para comenzar con los trabajos de pretemporada para la temporada de la Primera B, categoría a la que el Albirrojo regresa después de dos temporadas.

Luego de los estudios médicos de rigor en las instalaciones del club, a partir del lunes 5 trabajarán por espacio de una semana en el Complejo “Gabriel Calderón” de la ciudad de Mariano Acosta, en la zona Oeste del Gran Buenos Aires, perteneciente al partido de Merlo. El mismo lugar fue el elegido en enero de este año bajo las órdenes del entrenador Cristian Tula.

Talleres anunció las primeras salidas del plantel.
Novedades

Primeras bajas confirmadas en Talleres de Escalada
El equipo de Talleres de Escalada que hizo historia.
De festejo.

Hoy se cumplen 100 años del ascenso de Talleres de Escalada a Primera División

Este tiempo de descanso del plantel no lo será para el cuerpo técnico, la Comisión Directiva y el Consejo de Fútbol, que buscarán cerrar las negociaciones que tienen avanzadas con los refuerzos que se sumarán a la base actual.

Ultima formación de Talleres
El último 11 de Talleres en la Primera Nacional.

El último 11 de Talleres en la Primera Nacional.

Entre los que quedaron están Abel Masuero, Maximiliano Rodríguez, Mateo Muñoz, Nicolás Malvacio, Sebastián Gallardo Surdo, Matías Flores, Leonel Barrios, los futbolistas que más minutos sumaron en la temporada de la Primera Nacional y que participaron hace unas semanas del amistoso frente a Quilmes. Además, quedará a consideración del entrenador Jorge Vivaldo definir la situación de aquellos jugadores que retornarán de sus préstamos.

La mala campaña de Talleres se llevó a muchos jugadores

Talleres sufrió una gran depuración del plantel consumado el descenso. Ya no forman parte del mismo los experimentados Damián Tello -héroe del ascenso 2023 y con ofertas de clubes del exterior- y Norberto Palmieri, a los que se suman Gabriel Rocha, Camilo Viganoni, Damián Batallini, David Achucarro, Mariano Del Col, Federico López, Rodrigo Díaz, Gabriel Altamirano y Franco Pulicastro. Por su parte, en junio, se alejaron Enzo Tamborelli, Sergio Modón, Matías Domínguez, Diego Nakache y Ricardo Dichiara.

Las únicas novedades con respecto al próximo plantel son las firmas de primeros contratos de varios juveniles: Santino Maldonado, lateral-volante derecho (categoría 2007); Román Lucena, volante izquierdo (categoría 2005); Sebastián Álvarez, mediocampista ofensivo (categoría 2025). Además, renovó contrato Agustín Galván, arquero (categoría 2003).

Temas
