Brown de Adrogué eligió a Pablo Nieva como nuevo entrenador

Pablo Nieva fue el elegido por la Comisión Directiva de Brown de Adrogué para reemplazar a Fabián Lisa en el cargo de entrenador para la temporada de Primera B 2026 , donde el Tricolor buscará uno de los dos ascensos a la Primera Nacional para así regresar a la máxima categoría del ascenso del fútbol argentino.

Nacido en Gregorio de Laferrere, localidad del partido de La Matanza, Pablo Ariel Nieva (46 años) tendrá su segunda experiencia como técnico luego de haber dirigido al Villero en la temporada pasada, donde en 40 fechas consiguió 12 victorias, 17 empates y 11 derrotas.

A puro gol. Brown de Adrogué se despidió del torneo con una goleada sobre Argentino de Merlo

En la temporada 2025, Deportivo Laferrere terminó con 53 puntos en la tabla anual (11º ubicación) , una unidad por debajo de Brown de Adrogué, por lo que ambos no lograron clasificarse al Torneo Reducido.

Como futbolista tiene una vasta trayectoria, entre 2011 y 2013 jugó en otro club de la región: Los Andes. Pasó Almirante Brown, Cañuelas, Flandria, Deportivo Laferrere , Real Potosí (Bolivia), Tigre, Nueva Chicago, Instituto de Córdoba, Platense, Crucero del Norte, Guillermo Brown de Puerto Madryn y Ferro Carril Midland.

Pablo Nieva llega con toda la ilusión a Adrogué, acompañado por César Carranza (ayudante de campo), que tuvo un paso como jugador de Lanús entre 2011/12, y Santiago Zfaile (preparador físico).

Los primeros días de Pablo Nieva en Brown de Adrogué

La idea es que el plantel trabaje toda la semana en el estadio Lorenzo Arandilla para que el nuevo entrenador tenga una perspectiva general del grupo y realice un análisis de aquellos jugadores a los que considerará para la Primera B del próximo año. Hasta el momento el club ahora presidido por Agustín Galeota no confirmó desvinculaciones.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Brown de Adrogué (@cabrown_adrogue)

El 31 de diciembre vencen los contratos del arquero Sebastián Giovini; los defensores Gonzalo Vivas y Leandro Lugarzo; los mediocampistas Matías Sproat, Fernando Enrique, Agustín Minnicelli, Luciano González y Tomás Patrizio (en marzo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda); los delanteros Jonathan Cañete y Agustín Turnes.

Los futbolistas que firmaron hasta diciembre de 2026 son los defensores Jonatan Bogado, Carlos Aguirre, Braian Guerrero, Mariano Pieres e Ignacio Liporace (se incorporó para el Torneo Clausura); el volante Santiago Rodríguez; y los delanteros Nicolás Meaurio y Lucas Farías (también llegó en el segundo semestre). También el atacante Brandon López. Por su parte, el mediocampista Brahian Guayquinao tiene vínculo contractual hasta diciembre de 2027.