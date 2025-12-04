Brown de Adrogué comienza a armar el operativo Primera B 2026

En los primeros días de la semana posteriores al acto eleccionario en Brown de Adrogué , la nueva Comisión Directiva del club comenzó con las reuniones para trazar el proyecto futbolístico para la temporada de Primera B 2026 . Tras el descenso, el Tricolor no peleó los Torneos Apertura y Clausura , tampoco se clasificó al Torneo Reducido por el segundo ascenso y a la Copa Argentina.

Previo a las elecciones, donde la lista “Brown Unido” que encabezó Agustín Galeota se impuso por 56 votos a “Juntos x Brown” del candidato Guillermo Arandilla, el club tomó la decisión de desvincular “de común acuerdo” al entrenador Fabián Lisa, que dirigió los 40 partidos del año calendario con un saldo de 13 triunfos, 15 empates y 12 derrotas.

A puro gol. Brown de Adrogué se despidió del torneo con una goleada sobre Argentino de Merlo

PARA EL RECUERDO Qué dijo Brandon López de su impactante golazo de chilena para Brown de Adrogué

El 16 de noviembre, Brown de Adrogué venció por 4-2 a Argentino de Merlo como visitante, cortando una racha de 10 fechas sin victorias, pero despidiéndose de una temporada irregular y lejos de los objetivos estipulados.

Como primera medida, se buscará un reemplazante de Fabián Lisa . Una vez logrado eso, comenzará la otra etapa, la de ir dándole forma al nuevo Brown de Adrogué. “El plantel está de licencia hasta la confirmación del nuevo DT, que es lo que estamos buscando y todavía no tenemos definido nada. Hasta nuevo aviso sigue de licencia”, comentó un dirigente del Tricolor a Diario La Unión.

Matías Sproat Brown de Adrogué Matías Sproat ¿seguirá otro año en Brown de Adrogué?

Si la dirigencia anuncia por estos días al nuevo técnico, es posible que la próxima semana sea presentado a los jugadores y trabajen hasta antes de las Fiestas Navideñas para luego de unas vacaciones comenzar la pretemporada que, si se siguen los lineamientos, se realzará en el estadio Lorenzo Arandilla.

Contratos que se vencen en Brown de Adrogué

Diciembre es el mes que se terminan los contratos del arquero Sebastián Giovini; los defensores Gonzalo Vivas y Leandro Lugarzo; los volantes Matías Sproat, Fernando Enrique, Agustín Minnicelli y Luciano González; los delanteros Jonathan Cañete y Agustín Turnes. Todos ellos a revisar por la Comisión Directiva y el cuerpo técnico que asuma funciones para la próxima temporada.

Otros futbolistas que llegaron esta temporada firmaron hasta diciembre de 2026: los defensores Jonatan Bogado, Carlos Aguirre, Braian Guerrero, Mariano Pieres e Ignacio Liporace (se incorporó para el Torneo Clausura); el volante Santiago Rodríguez; y los delanteros Nicolás Meaurio y Lucas Farías (también llegó en el segundo semestre). El mediocampista Brahian Guayquinao firmó hasta diciembre de 2027. De todos modos, están sujetos a revisión.