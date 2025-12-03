Banfield y Lanús, con la Copa Argentina 2026 mirada de reojo

La Copa Argentina siempre resultó una barrera para Lanús y Banfield . En 13 ediciones, hubo nueve campeones diferentes, pero tanto el Granate , como el Taladro , nunca accedieron a una instancia final, a pesar de haber estado en tres oportunidades -dos veces Lanú s- a un paso del objetivo. Si bien continúa siendo una materia pendiente, el próximo torneo los agarra con la cabeza puesta en otros focos, aunque disimiles, de atender.

El próximo miércoles 10 de diciembre será el sorteo. Allí, Banfield y Lanús conocerán al rival para los 16avos. de final. La fecha se retrasó por la presencia del presidente de la AFA, Claudio Tapia , en el sorteo para la Copa del Mundo 2026 . El partido inaugural lo disputará Independiente Rivadavia de Mendoza , por haber sido el campeón 2024 venciendo a Argentinos Juniors por penales.

Cómo viene el 2026 para Banfield. Complicado en la Tabla de Promedios , donde arranca antepenúltimo –sin contar a los dos ascendidos- con 76 puntos. El anteúltimo es Aldosivi de Mar del Plata con 33 (dividirá por dos temporadas) y último Sarmiento con 76. La brecha se acortó con el de Junín a seis unidades, cuando comenzó la temporada 2025 Banfield le llevaba 13 (94 a 81).

Por eso, la Copa Argentina para los dirigidos por Pedro Troglio se tomará “entre pinzas”, ya que urge la necesidad de poner todas las pilas en los Torneos Apertura y Clausura y no correr riesgos con el fantasma de la Primera Nacional.

Lanús, en cambio, no corre riesgos en ese sentido, ya que se ubica 8º con 109 puntos para comenzar la próxima temporada. Pero, jugará Copa Libertadores con todo lo que ello implica a nivel deportivo y económico. Ya por haber sido campeón de la Copa Sudamericana embolsó cerca de US$10 millones.

Si bien para los equipos que juegan competiciones Conmebol ya hay fechas prestablecidas para la Copa Argentina, para el Granate no es un objetivo principal, pero de todos modos se irá acomodando con el calendario.

Cambios en la Copa Argentina

El certamen contará con presencia del VAR a partir de los octavos de final, luego de haberse utilizado por primera vez en la final pasada.

Dentro del armado de las fases se destaca la diferenciación entre los clubes que afrontarán torneos internacionales. En los 16avos. de final se incorpora la posibilidad de que uno de ellos sea parte de la definición del Torneo Apertura.

Para los 32avos. de final: equipos Conmebol hasta el 25 de marzo. No Conmebol hasta el 15 de abril. Los 16avos. se juegan en las semanas de Play-Offs del Torneo Apertura. Equipos no Conmebol en las cuatro semanas de Play-Offs y equipos Conmebol el fin de semana posterior al quedar eliminados de Play-Offs. Equipo Conmebol, más finalista de LPF, disputa esa instancia el 31 de mayo.

En relación a los 8vos., equipos Conmebol 12 de julio y/o 19 de julio. Equipos no Conmebol tope el 5 de agosto. En 4tos. y semifinales a definir. Final, 4 de noviembre.

Temperley acompaña a Lanús y Banfield

De acuerdo a la temporada 2025, estos equipos del ascenso clasificaron a la Copa Argentina 2026 y se suman a los 30 de la Liga Profesional Argentina.

Primera Nacional: Deportivo Madryn, Atlanta, San Miguel, Tristán Suárez, Gimnasia y Tiro de Salta, San Martín de Tucumán, Deportivo Maipú de Mendoza, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes, Deportivo Morón, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Temperley, Agropecuario Argentino de Carlos Casares y Chaco For Ever.

Primera B: Ferro Carril Midland, Real Pilar, Argentino de Merlo, Deportivo Armenio y Acassuso.

Primera C: Camioneros, Atlético Ituzaingó, Sportivo Barracas y el ganador del 4º cupo: Claypole o Deportivo Español.

Torneo Federal A: Ciudad Bolívar, Argentino de Monte Maíz, Olimpo de Bahía Blanca, Deportivo Rincón, Atenas de Río Cuarto, Sportivo Belgrano, Atlético Rafaela, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, San Martín de Formosa y Sarmiento de La Banda.