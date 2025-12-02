Lanús, sin apuros, activa el mercado de pases de manera silenciosa

Con el plantel de Lanús de vacaciones, la dirigencia del club no descansa y tiene por delante la difícil tarea de rever contratos y apuntar al mercado de pases para un 2026 con cuatro competiciones: Torneos Apertura y Clausura, Copa Libertadores y Copa Argentina . Y los pasillos de la Fortaleza ya comienzan a hablar con vistas al 23 de enero cuando nuevamente comience a rodar la pelota.

El entrenador Mauricio Pellegrino extenderá su vínculo contractual hasta diciembre próximo, por lo que su idea es retener a aquellos jugadores clave y potenciar el grupo para una próxima temporada que asoma cargada.

Despedida del ídolo. Se retiró el jugador más ganador en la historia de Lanús: las lágrimas y la emoción de Lautaro Acosta

El nombre de Federico Vera toma fuerzas por Cabrero y Guidi . El lateral derecho de Independiente sería uno de los pedidos del entrenador. El santafecino, de 27 años tuvo muy buena participación en el Rojo durante la presente temporada con 38 de 46 partidos posibles, con un total de 2.821 minutos disputados.

De acuerdo a la información brindada por LocosxelRojo, el club de Avellaneda mantiene una importante deuda salarial con el futbolista que también registra pasos por Unión de Santa Fe y Sportivo Las Parejas. Su llegada a Independiente se registró en agosto de 2024 a cambio de US$1.1 millones por el 100% del pase y contrato hasta diciembre de 2028.

Lanús tiene dólares frescos por la obtención de la Copa Sudamericana y saldrá al mercado de pases, pero sin hacer locuras, perfil que mantuvo a lo largo de los últimos años. Entre Fase de Grupos y las distintas llaves eliminatorias, incluida la final que le ganó a Atlético Mineiro, de Brasil, embolsó US$9.845.000 millones. Esos números también ponen en alerta a los clubes por los cuáles la CD Granate iniciará gestiones. Saben que cuentan con dinero y no se regalarán.

Como viene Lanús de laterales

Entre Torneo Clausura y Copa Sudamericana, Mauricio Pellegrino utilizó frecuentemente a los uruguayos Gonzalo Pérez y Armando Méndez. Ambos sumaron 32 partidos en la temporada, aunque en el último tramo el primero se quedó con el puesto. En tanto, Nicolás Morgantini apenas sumó 11, debido a que demoró el regreso por una lesión en el Talón de Aquiles.

Pero, la intención de sumar a Federico Vera tiene sus razones. Por un lado a Méndez se le vence el contrato a fin de año y no será renovado, por lo que retornará a Newell´s, club dueño de su ficha, donde firmó hasta diciembre de 2029. En cambio, Pérez y Morgantini tienen dos años más firmados con Lanús, aunque el ex Platense podría ser cedido a préstamo