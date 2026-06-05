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5 de junio de 2026
¿Qué onda?

Qué dijo Fabián Mazzei sobre su crisis con Araceli González por Adrián Suar

Fabián Mazzei se refirió a la supuesta crisis con Araceli González, luego de la revinculación de su esposa con Adrián Suar tras años de conflictos.

Fabián Mazzei habló de Araceli González y Adrián Suar.&nbsp;

Fabián Mazzei habló de Araceli González y Adrián Suar. 

Fabián Mazzei tomó la palabra luego de las versiones que hablaban de una fuerte crisis con Araceli González debido a que la actriz comenzó a recomponer su vínculo con Adrián Suar, su ex y el padre de su hijo, Toto Kirzner.

A través de un mensaje enviado a Karina Iavícoli en LAM, Fabián Mazzei desmintió que exista un conflicto vinculado al acercamiento entre su esposa y Adrián Suar. También aseguró que las diferencias que atraviesan tienen otro origen.

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"Sí, peleamos por la empresa, pero no por lo que están diciendo", expresó en referencia a los problemas relacionados con el emprendimiento laboral que comparten.

De esta forma, el actor rechazó las especulaciones que surgieron luego de la revinculación entre Araceli y Adrián Suar. "Jamás me molestaría lo que pasó con Adrián", sentenció. "Lo único que me interesa es que ellos estén en paz, y porque yo también así voy a estar tranquilo", sostuvo el actor.

Otra aclaración de Fabián Mazzei

Las palabras de Fabián Mazzei llegaron después de la presencia de Araceli González en el estreno de “Sottovoce”, la obra protagonizada por Adrián Suar.

La ausencia de Fabián Mazzei en ese evento alimentó aún más los rumores sobre una supuesta crisis. Frente a eso, también decidió explicar por qué no estuvo presente esa noche.

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Fabian Mazzei y Araceli Gonzalez.

Fabian Mazzei y Araceli Gonzalez.

"No fui, además de por lo de Zambrano, porque llegué muy cansado y no me pareció un momento para que yo estuviera", señaló dejando en claro los motivos de su ausencia.

Fabián Mazzei dejó una reflexión sobre el momento que atraviesan Araceli González y Adrián Suar tras años de distancia. "No es mi historia, pero es la historia de dos personas que quiero. Si amas de verdad a alguien, vas a querer lo mejor. Estoy tranquilo y acompaño siempre", cerró.

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