Araceli González reveló lo que encontró en la computadora de Fabián Mazzei

Araceli González repasó gran parte de su vida en una larga entrevista Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en las noches de El Trece , y contó todo sobre su relación con Fabián Mazzei, incluyendo una picante y jugosa anécdota.

La actriz sorprendió a todos al revelar que encontró una charla íntima de Fabián Mazzei con una mujer una vez que dejó la computadora abierta.

“Con Fabi hicimos un casting juntos. En esa foto, ahí cumplimos 10 años de casados. Porque Toto quería que me casara. Lo conocí ahí, pero así de vista, nada más. Pero lo tenía fichado. Me dijeron su nombre, a mí me gustó”, detalló Araceli González.

En medio de la entrevista la actriz aseguró que no es celosa, aunque su entorno dice que sí lo es. Mario Pergolini entonces disparó la pregunta. “No soy celosa, pero soy celosa de cosas obvias, no soy celosa de algo... Pará, una vez pasó”, reconoció al instante. Y contó la historia.

“Una vez pasó que dejó la computadora abierta. Una cagada. Porque esa noche iba a ser espléndida, además. Dejó la computadora abierta y leo el nombre de una chica. Ahí toqué, ahí toqué. Y se abrió, se abrió una chica en una playa. Se abrió la chica. Con dos perritos. Y que le decían, ‘hola Fabián, mirá cómo están los perritos, estoy acá en Sarasa’”, recordó.

“Habíamos recién empezado a salir con Fabián. Entonces él hablaba ‘con una chica que me felicita por estar con vos’. Ah, mira qué bueno, bueno. Pero un día, dos días, tres días, digo... ¿Cuántas te felicitan? No, bueno, y esa chica se ve que fue una pareja de él y los perritos lo han compartido en algún momento. Por eso yo ahora tengo cinco perros. Cuidámelo. ¿Te gustan los perros? Cuidálo”, bromeó en el final de la anécdota.