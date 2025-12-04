jueves 04 de diciembre de 2025
Escribinos
4 de diciembre de 2025
Vintage.

Araceli González reveló lo que encontró en la computadora de Fabián Mazzei

En una larga entrevista con Mario Pergolini en Otro día perdido, Araceli Gonzalez desempolvó una vieja anécdota que lo involucra directamente a su pareja, Fabián Mazzei.

Por Diario La Unión
Araceli González y Fabián Mazzei.&nbsp;

Araceli González y Fabián Mazzei. 

La actriz sorprendió a todos al revelar que encontró una charla íntima de Fabián Mazzei con una mujer una vez que dejó la computadora abierta.

Lee además
Maxi López y Mauro Icardi.
Todo mal.

Maxi López sobre Mauro Icardi: "Hay uno que se merecía un golpecito"
Lali Espósito presentó su documental de Netflix. 
Mirá las fotos

Cómo fue la presentación del documental de Lali en Netflix
Embed

“Con Fabi hicimos un casting juntos. En esa foto, ahí cumplimos 10 años de casados. Porque Toto quería que me casara. Lo conocí ahí, pero así de vista, nada más. Pero lo tenía fichado. Me dijeron su nombre, a mí me gustó”, detalló Araceli González.

Araceli González lo mandó al frente a Fabián Mazzei

En medio de la entrevista la actriz aseguró que no es celosa, aunque su entorno dice que sí lo es. Mario Pergolini entonces disparó la pregunta. “No soy celosa, pero soy celosa de cosas obvias, no soy celosa de algo... Pará, una vez pasó”, reconoció al instante. Y contó la historia.

image
Araceli González habló de Fabián Mazzei con Mario Pergolini en Otro día perdido.

Araceli González habló de Fabián Mazzei con Mario Pergolini en Otro día perdido.

“Una vez pasó que dejó la computadora abierta. Una cagada. Porque esa noche iba a ser espléndida, además. Dejó la computadora abierta y leo el nombre de una chica. Ahí toqué, ahí toqué. Y se abrió, se abrió una chica en una playa. Se abrió la chica. Con dos perritos. Y que le decían, ‘hola Fabián, mirá cómo están los perritos, estoy acá en Sarasa’”, recordó.

“Habíamos recién empezado a salir con Fabián. Entonces él hablaba ‘con una chica que me felicita por estar con vos’. Ah, mira qué bueno, bueno. Pero un día, dos días, tres días, digo... ¿Cuántas te felicitan? No, bueno, y esa chica se ve que fue una pareja de él y los perritos lo han compartido en algún momento. Por eso yo ahora tengo cinco perros. Cuidámelo. ¿Te gustan los perros? Cuidálo”, bromeó en el final de la anécdota.

Temas
Seguí leyendo

Maxi López sobre Mauro Icardi: "Hay uno que se merecía un golpecito"

Cómo fue la presentación del documental de Lali en Netflix

Wanda fue acusada de bajar de un evento a La Joaqui y la China

Las Nobles Bestias presenta dos clásicos del teatro argentino

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Nicolás Cabré se casó con Rocío Pardo.  video
¡Felicitaciones!

Se casaron Nicolás Cabré y Rocío Pardo: las imágenes de la ceremonia

Por  Diario La Unión

Las más leídas

Te Puede Interesar

Teatro argentino de Las Nobles Bestias. 
Sobre las tablas.

Las Nobles Bestias presenta dos clásicos del teatro argentino

Por  Diario La Unión