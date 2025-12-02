Maxi López sobre Mauro Icardi: "Hay uno que se merecía un golpecito"

Maxi López dio una entrevista extensa en el programa de Yanina Latorre y dejó varias definiciones sobre su presente familiar, su actual relación con Wanda Nara , su tenso vínculo con Mauro Icardi y el tiempo que pasó lejos de sus hijos.

Maxi López se quebró al hablar de sus hijos en SQP : “Cuando hablo de los chicos siempre me emociono, quiero recuperar todo el tiempo”.

“Estuve un mes acá, volví una semana y después se estiró, la producción del EF no me larga”. Además, agregó: “Cada vez que me ponen algo de los chicos me sensibilizo, no lo puedo actuar, soy así”, dijo.

Maxi contó que la relación con Wanda Nara mejoró: “Gracias a Dios hoy quedó todo atrás. Pudimos sanar un montón de cosas”.

Luego, sobre el enojo del pasado, dijo: “Sí, estaba enojado, pero el enojo se pasó”. Además, reveló cómo se comunican hoy: “Cuando nos miramos ya nos entendemos. Son muchos años. A veces las palabras sobran”.

Embed

Yanina Latorre mencionó la denuncia que Wanda habría hecho años atrás y Maxi respondió: “Yo no le levantaría jamás una mano a uno de mis hijos, a una mujer, a nadie. Me enteré ahora hace poco que Benedicto exteriorizó algo en el cole. La institución actúa de oficio, pero yo soy el padre”.

Cuando le preguntaron por Icardi, Maxi sorprendió: “Hay uno que sí se la merecería”, dijo sobre “un golpecito”. Ante la pregunta “¿Estás hablando de Mauro?”, respondió: “Tendríamos que tener una charla, por ejemplo”.

Maxi López contra Mauro Icardi

“Cuando yo me estaba separando, él me llamaba y metía a mis hijos en el medio de situaciones que no correspondían. Hay muchas cosas que yo jamás conté y preferí dejarlas ahí”, siguió.

Maxi reconoció los errores de ambos: “Tenemos culpa los dos. Pasaron cosas de los dos lados”. Sobre el final de la relación, dijo: “Cuando se termina el amor, se termina el amor”.

Aseguró que intentó sostener la pareja por los hijos: “Uno intenta mucho tiempo seguir por los chicos, pero no tiene que volverse tóxico”.

Cuando le preguntaron si “le daría” a la China, Maxi dijo: “Mi Daniela es diez veces más que la china”. Sobre elegir “Team China o Team Pampita”, Maxi respondió con humor: “Déjame pensar, porque ambas me tiraron a matar”.

image Maxi López habló de todo con Yanina Latorre.

Maxi López habló de Wanda Nara

Maxi habló de la importancia de que Wanda esté en pareja: “A mí me conviene que fluya todo bien por todas las cosas que tenemos”. Además, sumó: “Una mujer cuando está de novia, no rompe los huevos”.

Maxi contó que evalúa instalarse en el país: “Lo estoy analizando, tener a los chicos casi todos los días me cambia todo”. Sobre MasterChef, dijo: “Me estoy divirtiendo. Me cago de risa. Parece un vestuario de fútbol”

En el final de la entrevista se reveló el por qué asistió al piso de SQP, ya que Yanina Latorre será su reemplazo en MasterChef Celebrity por un mes.