Cómo fue el esperado beso de Wanda Nara y Maxi López en Triángulo Amoroso

La esperada escena del beso entre Wanda Nara y Maxi López en un episodio de la serie Triángulo Amoroso, que se ve por Telefe, generó una ola de reacciones en las redes sociales a través de un tendal de comentarios de los usuarios.
Finalmente llegó la esperada escena de Wanda Nara y Maxi López en la serie vertical que se puede ver en Telefe y se hizo viral en las redes sociales.
La esperada escena del beso entre Wanda Nara y Maxi López en un episodio de la serie Triángulo Amoroso, que se ve por Telefe, generó una ola de reacciones en las redes sociales a través de un tendal de comentarios de los usuarios.
El episodio, difundido por Telefe, dejó una impresión duradera. “Un beso que fue mucho más que una escena para ambos”, afirmaron desde el canal, sintetizando el sentir del público y los involucrados.
En la escena en cuestión, el exfutbolista irrumpe en escena mientras Wanda Nara forcejea con el personaje de La China (interpretado por Débora Nishimoto) y se funden en un beso que dio que hablar.
Maxi López y Wanda Nara, quienes fueron pareja y tuvieron tres hijos varones, pasaron de una pelea mediática feroz, a reconciliarse por sus hijos. Hoy, se muestran más juntos que nunca, con las diferencias de lado y disfrutando de momentos divertidos y emotivos como ocurrió en Masterchef celebrity.
Esta nueva microserie está protagonizada por Wanda Nara y Maxi López y combina comedia, romance y caos mediático en un formato ágil y contemporáneo.
En la trama, Wanda Nara y Maxi López, que se interpretan a sí mismos, aceptan protagonizar una innovadora novela, pero el proyecto da un giro inesperado cuando descubren en sus contratos una cláusula que los obliga a besarse.
Lo que parecía un detalle menor desencadena tensiones, intensas negociaciones y un escándalo mediático creciente que pone en riesgo la continuidad del proyecto, desdibujando los límites entre la ficción y la realidad.
Triángulo Amoroso es una historia concebida en vertical que se expande en múltiples direcciones: egos, celos, negociaciones y emociones al límite.