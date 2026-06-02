Cómo fue el esperado beso de Wanda Nara y Maxi López en Triángulo Amoroso

La esperada escena del beso entre Wanda Nara y Maxi López en un episodio de la serie Triángulo Amoroso , que se ve por Telefe, generó una ola de reacciones en las redes sociales a través de un tendal de comentarios de los usuarios.

El episodio, difundido por Telefe , dejó una impresión duradera. “Un beso que fue mucho más que una escena para ambos”, afirmaron desde el canal, sintetizando el sentir del público y los involucrados.

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En la escena en cuestión, el exfutbolista irrumpe en escena mientras Wanda Nara forcejea con el personaje de La China (interpretado por Débora Nishimoto) y se funden en un beso que dio que hablar.

Maxi López y Wanda Nara, quienes fueron pareja y tuvieron tres hijos varones, pasaron de una pelea mediática feroz, a reconciliarse por sus hijos. Hoy, se muestran más juntos que nunca, con las diferencias de lado y disfrutando de momentos divertidos y emotivos como ocurrió en Masterchef celebrity.

La serie de Wanda Nara y Maxi López

Esta nueva microserie está protagonizada por Wanda Nara y Maxi López y combina comedia, romance y caos mediático en un formato ágil y contemporáneo.

En la trama, Wanda Nara y Maxi López, que se interpretan a sí mismos, aceptan protagonizar una innovadora novela, pero el proyecto da un giro inesperado cuando descubren en sus contratos una cláusula que los obliga a besarse.

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Lo que parecía un detalle menor desencadena tensiones, intensas negociaciones y un escándalo mediático creciente que pone en riesgo la continuidad del proyecto, desdibujando los límites entre la ficción y la realidad.

Triángulo Amoroso es una historia concebida en vertical que se expande en múltiples direcciones: egos, celos, negociaciones y emociones al límite.