La revelación de Sabrina Rojas sobre Cris Morena y Luciano Castro

Sabrina Rojas sacó unos trapitos al sol sobre Luciano Castro , su ex y el padre de sus hijos, al revelar que él no era quien cantaba “Bella” , el tema que interpretó cuando comenzó su carrera en la televisión junto con Cris Morena en Jugate Conmigo, en Telefe.

El episodio tuvo lugar cuando Cora Debarbieri detalló en SQP, en América TV, parte de la lista de figuras que serían parte de Es mi sueño, el programa de canto que conduce Guido Kaczka por El Trece.

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Entre los nombres de los famosos que van a ser convocados apareció el de Emilia Attias, otra artista que comenzó su carrera en televisión junto a Cris Morena.

“Esta participante puede sorprender, pero tiene una base musical: Emilia Attias. Estuvo en Casi Ángeles“, comentó de inmediato Cora Debarbieri sobre esta convocatoria.

Sabrina Rojas habló de Jugate Conmigo.

Sabrina Rojas dio un dato desconocido

Sabrina Rojas respondió: “¿No se acuerdan de Luciano Castro en Jugate conmigo? El de ‘Bella, bella, bella’ no era él. Esto fue de público conocimiento". Sorprendida por la revelación, Pía Shaw preguntó: “¿Pero era Luciano el que cantaba?”.

“El ‘Bella, bella, bella’ no era Luciano. Como el verdadero cantante nunca fue reconocido, tiempo después salió a decir que era él quien cantaba”, relató Sabrina Rojas.

“Los siguientes temas sí los cantó Luciano con su voz. Y se notó la diferencia”, agregó la conductora y Pía Shaw Sentencio: “Me acabás de romper el corazón”.