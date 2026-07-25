sábado 25 de julio de 2026
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25 de julio de 2026
Va de retro.

La revelación de Sabrina Rojas sobre Cris Morena y Luciano Castro

Sabrina Rojas sacó a la luz un dato desconocido que involucra a Cris Morena y a Luciano Castro, en tiempos del programa Jugate Conmigo.

Sabrina Rojas habló de Cris Morena y Luciano Castro.&nbsp;

Sabrina Rojas habló de Cris Morena y Luciano Castro. 

El episodio tuvo lugar cuando Cora Debarbieri detalló en SQP, en América TV, parte de la lista de figuras que serían parte de Es mi sueño, el programa de canto que conduce Guido Kaczka por El Trece.

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“Esta participante puede sorprender, pero tiene una base musical: Emilia Attias. Estuvo en Casi Ángeles“, comentó de inmediato Cora Debarbieri sobre esta convocatoria.

Sabrina Rojas habló de Jugate Conmigo.

Sabrina Rojas habló de Jugate Conmigo.

Sabrina Rojas dio un dato desconocido

Sabrina Rojas respondió: “¿No se acuerdan de Luciano Castro en Jugate conmigo? El de ‘Bella, bella, bella’ no era él. Esto fue de público conocimiento". Sorprendida por la revelación, Pía Shaw preguntó: “¿Pero era Luciano el que cantaba?”.

“El ‘Bella, bella, bella’ no era Luciano. Como el verdadero cantante nunca fue reconocido, tiempo después salió a decir que era él quien cantaba”, relató Sabrina Rojas.

“Los siguientes temas sí los cantó Luciano con su voz. Y se notó la diferencia”, agregó la conductora y Pía Shaw Sentencio: “Me acabás de romper el corazón”.

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