Sabrina Rojas y José Chatruc, a los besos: "Somos amigovios"

A pesar de no blanquear del todo su romance , Sabrina Rojas y José Chatruc llegaron juntos a un evento durante la noche del martes, confirmando los rumores de un acercamiento entre ambos.

La cosa no quedó ahí y la conductora y el exfutbolista sellaron su amor con un beso frente a las cámaras de los medios que los esperaban.

La voz que faltaba. La reacción de Sabrina Rojas al enterarse de la internación de Luciano Castro

La “no pareja” participó de la alfombra roja de la función de prensa de “El chat de mamis”, la obra que protagoniza Eugenia Tobal en calle Corrientes, y no le huyó a las preguntas de la prensa.

Los cronistas les pidieron “un beso” al verlos en su primera salida oficial. Sin dudarlo, primero se abrazaron y después José Chatruc encaró para el beso.

Sin embargo, la ex de Luciano Castro aclaró: “Pero, pará, no somos novios todavía”. Ambos aclararon que por ahora son simplemente “Amigovios”.

Sabrina Rojas y José Chatruc va "paso a paso"

Sin dramatizar la situación, Sabrina Rojas dejó en claro que por el momento “se están conociendo” y que su vínculo aún no tiene título oficial: “¿Novia? No, todavía no. Somos amigos que se besan. Hacía mucho tiempo que no tenía ganas de compartir algo más con alguien. Ya compartimos un viaje y ahora esto”.

Sin título-1 Sabrina Rojas y José Chatruc.

Por su parte, José Chatruc sumó su mirada y usó una frase de Mostaza Merlo: “Estoy feliz. Estamos bien, vamos paso a paso y nos dejamos llevar”.

Ambos se mostraron cómplices con su mirada sobre su relación y no descartaron llamarse “novios” en un futuro próximo. “Es muy reciente, no sabemos bien qué va a pasar”, explicó Sabrina Rojas.