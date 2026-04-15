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15 de abril de 2026
¿Qué onda?

Sabrina Rojas y José Chatruc, a los besos: "Somos amigovios"

Sabrina Rojas y José Chatruc compartieron una salida nocturna en medio de los rumores de romance. "Somos amigos que se besan", dijo la conductora.

José Chatruc y Sabrina Rojas, a los besos.&nbsp;

José Chatruc y Sabrina Rojas, a los besos. 

A pesar de no blanquear del todo su romance, Sabrina Rojas y José Chatruc llegaron juntos a un evento durante la noche del martes, confirmando los rumores de un acercamiento entre ambos.

La cosa no quedó ahí y la conductora y el exfutbolista sellaron su amor con un beso frente a las cámaras de los medios que los esperaban.

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La “no pareja” participó de la alfombra roja de la función de prensa de “El chat de mamis”, la obra que protagoniza Eugenia Tobal en calle Corrientes, y no le huyó a las preguntas de la prensa.

Sin embargo, la ex de Luciano Castro aclaró: “Pero, pará, no somos novios todavía”. Ambos aclararon que por ahora son simplemente “Amigovios”.

Sabrina Rojas y José Chatruc va "paso a paso"

Sin dramatizar la situación, Sabrina Rojas dejó en claro que por el momento “se están conociendo” y que su vínculo aún no tiene título oficial: “¿Novia? No, todavía no. Somos amigos que se besan. Hacía mucho tiempo que no tenía ganas de compartir algo más con alguien. Ya compartimos un viaje y ahora esto”.

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Sabrina Rojas y José Chatruc.

Sabrina Rojas y José Chatruc.

Por su parte, José Chatruc sumó su mirada y usó una frase de Mostaza Merlo: “Estoy feliz. Estamos bien, vamos paso a paso y nos dejamos llevar”.

Ambos se mostraron cómplices con su mirada sobre su relación y no descartaron llamarse “novios” en un futuro próximo. “Es muy reciente, no sabemos bien qué va a pasar”, explicó Sabrina Rojas.

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