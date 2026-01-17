sábado 17 de enero de 2026
Sabrina Rojas contó todo sobre su infidelidad a Luciano Castro

Mientras Luciano Castro sigue en el centro de la escena mediática, Sabrina Rojas recordó cuando le “pagó con la misma moneda” a su ex.

Sabrina Rojas y Luciano Castro, en otros tiempos.&nbsp;

Sabrina Rojas se sumó al escándalo de las infidelidades de Luciano Castro y los audios del actor con una joven danesa de 28 años estando en pareja con Griselda Siciliani para recordar algunos detalles picante del pasado con su ex.

En charla con Ángel de Brito en el ciclo streaming Ángel responde de Bondi Live, Sabrina Rojas confesó que le fue infiel a Luciano Castro.

“¿Le metiste los cuernos alguna vez?”, le consultó de manera directa el conductor. “Le he pagado con la misma moneda a Luciano”, reconoció la actriz. Sabrina Rojas apuntó sobre los comentarios que se generan por el actual escándalo que involucra al actor.

“Después los demás que hagan lo que quieran, como hicieron siempre. A mí en un punto hasta, no digo que estoy resignado, pero ya sé quiénes son los que me van a dar, por más que yo dé una nota brillante, y donde sepan que tengo razón. Yo sé que me van a dar igual”, dijo.

Sabrina Rojas dio más detalles de su relación con Luciano Castro

En medio del programa, Ángel de Brito quiso saber sobre los rumores de infidelidad de Luciano Castro que circularon durante su matrimonio y allí comentó: "Me pasaba estando casada y hablaban de infidelidades de Luciano como si nada”.

Y aseguró sobre los trascendidos de aquel entonces: “Me inventaron millones de romances. Yo casada, quién iba a decir que yo podía hacerle una infidelidad al que era el protagonista de la telenovela del momento”.

Sabrina Rojas comentó sobre Luciano Castro: "Él es un buen tipo", aunque remarcó su aparente incontenible conducta con las mujeres: "De verdad es: o quedate soltero o dejá de lastimar minas".

"Yo no creo que a Griselda (Siciliani) esto le haya pasado por encima. Me parece también ella tan empoderada y pañuelo verde diciendo: 'al gordo lo conozco así y así lo acepto'. No, así lo acepto no. No tiene por qué estar pasando este momento de vos estar poniendo la cara en el papelón", concluyó.

