sábado 17 de enero de 2026
17 de enero de 2026
A saber.

En qué zonas de Lomas de Zamora habrá cortes de agua la próxima semana

La empresa AySA informó que, la próxima semana, entre el lunes 19 y el domingo 25 de enero, habrá cortes de agua en Lomas de Zamora.

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) comunicó que la próxima semana, entre el lunes 19 y el domongo 25 de enero, habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras.

De acuerdo a lo informado por la compañía, el martes 20 y el jueves 22 de enero, entre las 8 y las 16, habrá cortes de agua en la zona delimitada por las calles Sixto Fernández, Bolívar, Garibaldi y Frías, en Temperley y Lomas.

Los trabajos previstos en Lomas de Zamora y los canales de comunicación

Asimismo, la empresa AySA recuerda que los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas del día o en los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial), Twitter (@aysa_oficial) y Facebook (AySA.Argentina) todos los días de 6 a 24.

En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónica para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.

