De Lomas de Zamora, al mundo: el Ballet La Patriada volvió a la final del Pre Cosquín por quinto año seguido

El Ballet La Patriada se prepara para lo que será una noche inolvidable en el Pre Cosquín.
El Ballet La Patriada, oriundo de Lomas de Zamora, tuvo una excelente actuación en el escenario Atahualpa Yupanqui y accedió, por quinto año consecutivo, a la final del 54º Pre Cosquín. Representando al distrito de Almirante Brown, el grupo se lució ante el público y accedió a la instancia definitiva del emblemático certamen folklórico nacional.
Una noche soñada vivió el Ballet La Patriada, que participó en el rubro Conjunto de Baile Folklórico y deslumbró a los presentes con una puesta en escena de primer nivel. Todo el esfuerzo y el trabajo tuvieron sus frutos cuando fueron elegidos como uno de los 15 finalistas del Pre Cosquín.
“La Plaza Próspero Molina disfrutó del espectáculo que dimos y eso se notó. Ahora ya pensamos en las finales, que se harán entre hoy y mañana, pero según nuestro número de orden bailaremos esta noche”, adelantó Ayelén Cantero, una de las directoras del ballet junto a su colega Lucas Echevarría, en diálogo con este medio.
“Llegamos a la final por quinto año seguido, que era uno de nuestros objetivos, así que queda seguir dando lo mejor de nosotros y disfrutar de cada momento. Los 36 bailarines están muy confiados en el trabajo y en el proceso transitado a lo largo del año”, acotó la lomense.
Desde Lomas de Zamora, en busca de un sueño
A la hora de subirse hoy nuevamente al escenario, el Ballet La Patriada presentará la obra “Donde el canto se hace pueblo”, una síntesis y un recuerdo de los primeros años del Festival de Cosquín, trayendo a la actualidad “con mucho respeto y amor a grandes artistas como Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, Jorge Cafrune y la propia Atahualpa Yupanqui”. El horario estimado del espectáculo es entre las 21.30 y las 22.30: se trasmitirá en vivo por el canal de YouTube Aquí Cosquín.
Un solo conjunto será el ganador del Pre Cosquín, que tendrá el derecho de crear un Himno a Cosquín y presentarlo en una de las lunas del festival, además de volver a bailar una obra en la quinta luna, la cual es el próximo 28 de enero.