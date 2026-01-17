De Lomas de Zamora, al mundo: el Ballet La Patriada volvió a la final del Pre Cosquín por quinto año seguido

El Ballet La Patriada se prepara para lo que será una noche inolvidable en el Pre Cosquín.

El Ballet La Patriada , oriundo de Lomas de Zamora , tuvo una excelente actuación en el escenario Atahualpa Yupanqui y accedió, por quinto año consecutivo, a la final del 54º Pre Cosquín . Representando al distrito de Almirante Brown, el grupo se lució ante el público y accedió a la instancia definitiva del emblemático certamen folklórico nacional.

Una noche soñada vivió el Ballet La Patriada , que participó en el rubro Conjunto de Baile Folklórico y deslumbró a los presentes con una puesta en escena de primer nivel. Todo el esfuerzo y el trabajo tuvieron sus frutos cuando fueron elegidos como uno de los 15 finalistas del Pre Cosquín.

“La Plaza Próspero Molina disfrutó del espectáculo que dimos y eso se notó. Ahora ya pensamos en las finales, que se harán entre hoy y mañana, pero según nuestro número de orden bailaremos esta noche”, adelantó Ayelén Cantero , una de las directoras del ballet junto a su colega Lucas Echevarría , en diálogo con este medio.

El Ballet La Patriada de Lomas se lució en su presentación y busca conquistar Córdoba en la final del Pre Cosquín.

“Llegamos a la final por quinto año seguido, que era uno de nuestros objetivos, así que queda seguir dando lo mejor de nosotros y disfrutar de cada momento. Los 36 bailarines están muy confiados en el trabajo y en el proceso transitado a lo largo del año”, acotó la lomense.

Desde Lomas de Zamora, en busca de un sueño

A la hora de subirse hoy nuevamente al escenario, el Ballet La Patriada presentará la obra “Donde el canto se hace pueblo”, una síntesis y un recuerdo de los primeros años del Festival de Cosquín, trayendo a la actualidad “con mucho respeto y amor a grandes artistas como Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, Jorge Cafrune y la propia Atahualpa Yupanqui”. El horario estimado del espectáculo es entre las 21.30 y las 22.30: se trasmitirá en vivo por el canal de YouTube Aquí Cosquín.

Un solo conjunto será el ganador del Pre Cosquín, que tendrá el derecho de crear un Himno a Cosquín y presentarlo en una de las lunas del festival, además de volver a bailar una obra en la quinta luna, la cual es el próximo 28 de enero.