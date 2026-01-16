Lomas: un finde a pura música y teatro en el Polo Cultural

Los vecinos que vayan este fin de semana al Polo Cultural de Lomas de Zamora disfrutarán de un montón de espectáculos y actividades gratuitas organizadas por el Municipio.

En la Plaza Grigera , ubicada sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen 8700 , el sábado a las 17 habrá diferentes shows de magia, circo y música para la diversión de los más pequeños junto a sus familias. Mientras que a las 19 darán clases abiertas de zumba para los vecinos con ganas de bailar y hacer ejercicio.

Por su parte, el domingo a las 17 se realizará el encuentro denominado Tango de la Comunidad con clases abiertas a cargo de Mónica Linares y la presentación de Natalí Di Vincenzo (letra y música) y Guillermo Borghi (piano), un dúo que interpretará sus propias composiciones del género.

El cierre del domingo será a las 19 con una nueva edición de Folklore Lomas , un clásico de la Grigera que en esta oportunidad tendrá la presentación en vivo de El Retruke y un gran baile popular para coronar la noche.

Uno de los objetivos del Polo Cultural es potenciar a los artesanos de la Plaza Grigera, que este finde estarán de 16 a 21 horas con más de 70 stands de cerámica, madera, tejido, cuero, indumentaria, adornos, diseño, bijouterie, mates, sahumerios, accesorios y decoración, entre otros.

Los shows en el Teatro de Lomas de Zamora

En el Teatro del Municipio, ubicado sobre Manuel Castro 262, el sábado a las 20 se presentará "La Nona", un clásico teatral sobre las aventuras de una típica familia italiana. Mientras que el domingo a las 18 llegará la obra musical "Coco" basada en la aclamada película de animación infantil de Disney.

Las entradas gratuitas se reservan entrando a la web del Municipio. Después de completar sus datos, a los vecinos les llegará un mail con un código QR que deberán presentar en el ingreso al Teatro el día de la función.

Las actividades en el Museo Americanista

Este sábado realizarán dos propuestas gratuitas en el Museo Americanista que está en Manuel Castro 254. "Dramatización de relatos" es una experiencia que comenzará a las 16 con la presencia de artistas y narradores que contarán cuentos y harán participar al público. Y a las 18 se podrán en marcha el ciclo "Música entre vitrinas" para que las recorridas por el museo sean acompañadas en vivo por sonidos suaves y discretos.