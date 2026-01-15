Ballet La Patriada, de Lomas De Zamora participará del Pre Cosquín: "Dejaremos todo en el Atahualpa"

El ballet La Patriada de Lomas representará a Almirante Brown en uno de los eventos más importantes del país.

El Ballet La Patriada de Lomas se prepara para participar del Pre Cosquín , uno de los certámenes más importantes del folklore nacional. El conjunto, que representará al distrito de Almirante Brown, competirá en el rubro Conjunto de Baile Folklórico y llevará todo su talento al histórico escenario cordobés, con la ilusión intacta de llegar a la gran final.

Ayelén Cantero , una de las directoras del ballet, charló con el Diario La Unión y confirmó que al grupo le tocará competir en la ronda número 7, que se desarrollará este 15 y 16 de enero, siendo la última instancia antes de la definición (prevista para el 17 y 18 de este mes). “Es una ronda muy importante, porque define quiénes pasan a la final”, explicó.

La Patriada está conformada por 36 bailarines, de entre 16 y 32 años, y cuenta con la dirección de Ayelén Cantero y Lucas Echevarría . Para esta etapa clasificatoria, el ballet presentará la obra “Telésfora, niña errante del camino” , una puesta en escena basada en la leyenda de la Telesita, una figura emblemática del folklore argentino.

“Nos preparamos muchísimo para esto, todo el año estuvo dedicado a este objetivo”, señaló Cantero, quien además remarcó que este será el quinto año consecutivo en el que el ballet se presenta en el Pre Cosquín. Un claro ejemplo de que el trabajo, la constancia y el compromiso del grupo fueron las claves para llegar nuevamente a esta instancia de un evento con tanto prestigio nacional.

e059efbf-d749-44b2-8854-986c59ade92c Desde Lomas, La Patriada busca dejar su huella en el mítico escenario Atahualpa Yupanqui.

Con la mirada puesta en el escenario Atahualpa Yupanqui, la directora expresó la emoción que les genera volver a pisar ese espacio tan emblemático: “Vamos con mucha energía y con muchas ganas de dejar todo en el Atahualpa. Ese escenario tiene magia y vamos a llenarnos de la magia de todos los artistas que alguna vez pasaron por ahí para entregar nuestro arte con todo el corazón”, admitió.

“Solo espero que el ballet suba a disfrutar, a entregarse, y todo será cuando tenga que ser”, resumió, dejando en un segundo plano los resultados. Cabe destacar que el conjunto ganador del rubro Conjunto de Baile Folklórico obtendrá el derecho a crear un Himno a Cosquín y presentarlo en una de las lunas del festival, además de volver a bailar una obra en la quinta luna, correspondiente al próximo 28 de enero.