El Cosquín Rock llega por primera vez a Brasil

El Cosquín Rock, el festival argentino del género más federal, tendrá un nuevo destino internacional y esta vez desembarcará por primera vez en Brasil, más precisamente en la ciudad de Florianópolis, uno de los destinos favoritos de muchos argentinos para vacacionar.
La cita será, el 13 de enero en el Stage Music Park de Jurerê Internacional, con capacidad para 13.000 personas. A lo largo de los años, este espacio fue sede de recitales y festivales inolvidables con artistas de renombre mundial como Amy Winehouse, Guns N’ Roses, Creamfields, Ivete Sangalo, Tiësto y David Guetta.