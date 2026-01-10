sábado 10 de enero de 2026
Escribinos
10 de enero de 2026
No para.

El Cosquín Rock llega por primera vez a Brasil

El Cosquín Rock arriba Florianópolis, Brasil, donde veranean muchos argentinos. Tocarán los Ratones Paranoicos, Los Pericos y otras bandas.

Los Ratones Paranoicos, en vivo.
Los Ratones Paranoicos, en vivo.

El Cosquín Rock, el festival argentino del género más federal, tendrá un nuevo destino internacional y esta vez desembarcará por primera vez en Brasil, más precisamente en la ciudad de Florianópolis, uno de los destinos favoritos de muchos argentinos para vacacionar.

La cita será, el 13 de enero en el Stage Music Park de Jurerê Internacional, con capacidad para 13.000 personas. A lo largo de los años, este espacio fue sede de recitales y festivales inolvidables con artistas de renombre mundial como Amy Winehouse, Guns N’ Roses, Creamfields, Ivete Sangalo, Tiësto y David Guetta.

Lee además
The Cardigans en Argentina. 
Para agendar.

La banda de rock sueca The Cardigans llega por primera vez a Argentina
MTV no pasará más videos.
Fin de una era.

Paramount Global cerró los cinco canales musicales históricos de MTV
image
El Cosquín Rock llega a Brasil.

El Cosquín Rock llega a Brasil.

La programación del Cosquín Rock en Brasil

Serán de la partida los Ratones Paranoicos, La Vela Puerca, Los Pericos, Perotá Chingó y Dillom. También se suman a la programación Karandaya, DJ Roberto Cox, Joao Coiote, Maneva, Samo y Bresh.

Con 25 años de historia, Cosquín Rock ya tuvo ediciones en países como Chile, México, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Estados Unidos y España. Ahora, suma una nueva plaza en Brasil.

Las entradas ya se pueden conseguir a través del sitio Ingresse.com. Actualmente, la pista (o campo) tiene un precio de 200 reales, mientras que el costo del sector VIP asciende a los 750 reales.

Temas
Seguí leyendo

La banda de rock sueca The Cardigans llega por primera vez a Argentina

Paramount Global cerró los cinco canales musicales históricos de MTV

Arranca el Festival de Doma y Folklore de Jesús María

Cómo es la cláusula de buena conducta que tiene Wanda Nara con Telefe

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Moria Casán contra Flor Vigna.  video
¡Ups!

Moria liquidó a Flor Vigna al escuchar su tema dedicado a Luciano Castro

Las más leídas

Te Puede Interesar

Las clausulas de Wanda Nara en Telefe. 
¿Qué onda?

Cómo es la cláusula de buena conducta que tiene Wanda Nara con Telefe