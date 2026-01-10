El Cosquín Rock llega por primera vez a Brasil

Los Ratones Paranoicos, en vivo.

El Cosquín Rock, el festival argentino del género más federal, tendrá un nuevo destino internacional y esta vez desembarcará por primera vez en Brasil, más precisamente en la ciudad de Florianópolis, uno de los destinos favoritos de muchos argentinos para vacacionar.

La cita será, el 13 de enero en el Stage Music Park de Jurerê Internacional, con capacidad para 13.000 personas. A lo largo de los años, este espacio fue sede de recitales y festivales inolvidables con artistas de renombre mundial como Amy Winehouse, Guns N’ Roses, Creamfields, Ivete Sangalo, Tiësto y David Guetta.

image El Cosquín Rock llega a Brasil. La programación del Cosquín Rock en Brasil Serán de la partida los Ratones Paranoicos, La Vela Puerca, Los Pericos, Perotá Chingó y Dillom. También se suman a la programación Karandaya, DJ Roberto Cox, Joao Coiote, Maneva, Samo y Bresh.

Con 25 años de historia, Cosquín Rock ya tuvo ediciones en países como Chile, México, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Estados Unidos y España. Ahora, suma una nueva plaza en Brasil.

Las entradas ya se pueden conseguir a través del sitio Ingresse.com. Actualmente, la pista (o campo) tiene un precio de 200 reales, mientras que el costo del sector VIP asciende a los 750 reales.

