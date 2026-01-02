Paramount Global cerró los cinco canales musicales históricos de MTV

La decisión, que comenzó a hacerse efectiva a partir de este 1° de enero de 2026, representa no solo un movimiento empresarial, sino el final simbólico de una era que transformó para siempre la relación entre la música, la imagen y el público.

El apagón de estas señales marca el ocaso de un fenómeno cultural global. Desde su irrupción en los años 80, MTV se convirtió en una plataforma central para el lanzamiento de artistas, tendencias y estéticas que definieron generaciones.

Momentos como el estreno del videoclip de “Thriller”, de Michael Jackson, en 1983, o los conciertos íntimos de MTV Unplugged, redefinieron el vínculo entre músicos y audiencias, llevando la experiencia musical más allá del sonido.

Paramount Global decretó el fin de MTV

MTV no fue solo un canal de televisión, sino un laboratorio creativo que moldeó la cultura pop contemporánea. En sus pantallas convivieron sin fronteras el grunge, el pop y el hip hop, con artistas como Nirvana, Britney Spears, Pearl Jam y Tupac Shakur como protagonistas de una narrativa audiovisual que trascendió idiomas y geografías. También fue escenario de hitos históricos, como la recordada entrevista a David Bowie en la que cuestionó la escasa representación de artistas afroamericanos en la programación del canal.

Sin embargo, el avance de la revolución digital alteró de manera irreversible los hábitos de consumo. El crecimiento de plataformas como YouTube, Spotify y TikTok desplazó a la televisión como principal vía de descubrimiento musical. En 2011, MTV dejó de emitir videoclips de forma regular en su señal principal, trasladando ese contenido a canales secundarios, una señal temprana del declive del modelo tradicional.