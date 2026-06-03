Quiénes podrán votar en Gran Hermano en la Gala de Nominación

Titi Tcherkaski, la líder de la semana de Gran Hermano Generación Dorada , repartió entre sus compañeros cajas sorpresa de regalo que serán clave en el desarrollo de la Gala de Nominación que tendrá lugar este miércoles en el certamen de Telefe.

Además de ella misma eligió a cuatro competidores del reality para darles un regalo y la posibilidad de pasar al confesionario a nominar en la noche siguiente.

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Los regalos los recibieron Manuel Ibero, Yisela “Yipio” Pintos, Juan “Juanicar” Caruso y Andrea del Boca . Una afeitadora, un teléfono celular, una bicicleta y una televisión fue lo que recibieron, respectivamente, mientras que Titi Tcherkaski obtuvo una máquina para hacer soda.

El resto de los participantes, exceptuando a las recién ingresadas Alejandra Majluf y Solange Abraham, buscó el resto de cajas ubicadas en el patio de la casa de Gran Hermano.

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Los que votarán en Gran Hermano

Había diez cajas con tarjetas verdes que permitían nominar y las consiguieron Mariela Prieto, “Cola”, Brian Sarmiento, Leandro Nigro, Nenu López, Charlotte Caniggia, Emanuel Di Gioia, Franco Zunino, Juan Carlos López y Tamara Paganini

Otras cajas contenían tarjetas rojas que prohíben votar en la 14° Gala de Nominación. Las recibieron Yanina Zilli, Jennifer “Pincoya” Torres, Matías Hanssen, Cinzia Francischiello y “Campanita”.