miércoles 03 de junio de 2026
Escribinos
3 de junio de 2026
Todo o nada.

Quiénes podrán votar en Gran Hermano en la Gala de Nominación

Titi Tcherkaski ganó el liderazgo en Gran Hermano y repartió regalos, que terminaron definiendo la suerte de los participantes del certamen de Telefe.

Sorpresas en Gran Hermano.&nbsp;

Sorpresas en Gran Hermano. 

Titi Tcherkaski, la líder de la semana de Gran Hermano Generación Dorada, repartió entre sus compañeros cajas sorpresa de regalo que serán clave en el desarrollo de la Gala de Nominación que tendrá lugar este miércoles en el certamen de Telefe.

Además de ella misma eligió a cuatro competidores del reality para darles un regalo y la posibilidad de pasar al confesionario a nominar en la noche siguiente.

Lee además
Matías Hanssen fue sancionado en Gran Hermano. 
Polémica.

Matías Hanssen se defendió en GH tras una frase racista

Tati Luna dejó Gran Hermano. 
Hasta pronto.

Tati Luna fue eliminada de Gran Hermano luego de 12 días en la casa

Embed

Los regalos los recibieron Manuel Ibero, Yisela “Yipio” Pintos, Juan “Juanicar” Caruso y Andrea del Boca. Una afeitadora, un teléfono celular, una bicicleta y una televisión fue lo que recibieron, respectivamente, mientras que Titi Tcherkaski obtuvo una máquina para hacer soda.

El resto de los participantes, exceptuando a las recién ingresadas Alejandra Majluf y Solange Abraham, buscó el resto de cajas ubicadas en el patio de la casa de Gran Hermano.

Sin título-1

Los que votarán en Gran Hermano

Había diez cajas con tarjetas verdes que permitían nominar y las consiguieron Mariela Prieto, “Cola”, Brian Sarmiento, Leandro Nigro, Nenu López, Charlotte Caniggia, Emanuel Di Gioia, Franco Zunino, Juan Carlos López y Tamara Paganini

Otras cajas contenían tarjetas rojas que prohíben votar en la 14° Gala de Nominación. Las recibieron Yanina Zilli, Jennifer “Pincoya” Torres, Matías Hanssen, Cinzia Francischiello y “Campanita”.

Temas
Seguí leyendo

Matías Hanssen se defendió en GH tras una frase racista

Tati Luna fue eliminada de Gran Hermano luego de 12 días en la casa

Quién fue la culpable de la pelea de Zunino y Brian en Gran Hermano

Quién es Alejandra Majluf, la nueva participante de Gran Hermano

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Los cuentos de Roberto Fontanarrosa salen a escena en Lomas de Zamora.
Recomendado.

Los cuentos de Roberto Fontanarrosa salen a escena en Lomas

Las más leídas

Te Puede Interesar

Alejandra Majluf, en Gran Hermano.  video
Unas fichas.

Quién es Alejandra Majluf, la nueva participante de Gran Hermano