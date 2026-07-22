Estamparán remeras gratis en Temperley con la consigna "Las Malvinas son y serán argentinas"

"Traé tu remera y llevate un recuerdo para seguir malvinizando cada rincón de nuestro barrio".

Este sábado de 10 a 14, en la Plaza La Perla , ubicada en la intersección de Cabred e Indalecio Gómez, Temperley , se realizará la tercera edición de la Feria Solidaria de la Soberanía . Uno de los atractivos principales será el estampado gratuito de remeras con la consigna “Las Malvinas son y serán argentinas”.

Quienes quieran participar solo deberán acercarse con una remera de cualquier color, excepto negra, ya que es la tinta utilizada para el estampado. Desde la organización explicaron que puede realizarse en casi todos los tipos de tela, salvo aquellas que contengan alto porcentaje de plástico.

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“Nos pareció una acción que ayuda a la malvinización de la conciencia social”, explicó Santiago , uno de los organizadores. La propuesta ya se realizó en dos oportunidades “estampamos alrededor de 40 remeras. Solo en la primera hubo entre 25 y 30”, detalló. "Traé tu remera y llevate un recuerdo para seguir malvinizando cada rincón de nuestro barrio", invitan desde la Feria Solidaria de la Soberanía .

La jornada también contará con la presencia de el Mercado Bonaerense y el Mercado de la Comunidad , desde las 10, donde se ofrecerán carnes, lácteos, pastas, panificados, frutas y verduras a precios accesibles.

Será el sábado de 10 a 14 en la Plaza La Perla de Temperley.

Además, habrá una posta de salud en las que se aplicará de manera gratuita la vacuna antigripal y se brindará asesoramiento sanitario. Desde las 12, los más chicos podrán disfrutar de un show infantil con juegos y actividades recreativas.

Como en cada edición, la feria reunirá a emprendedores y productores locales que "con su trabajo y esfuerzo, fortalecen la economía local y hacen crecer a nuestra comunidad", enfatizan desde la cuenta oficial de la feria. Definen a la jornada como "un espacio para encontrarnos como comunidad, compartir nuestras tradiciones y mantener viva la memoria de quienes defendieron nuestra Patria".