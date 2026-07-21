Temperley: perdió el control de su auto, chocó dos postes y terminó volcado en la vereda

El conductor de un auto protagonizó un grave accidente: perdió el control, volcó y provocó serios daños en la localidad de Temperley . Terminó derribando dos postes y generó inconvenientes con una cabina de gas.

Ocurrió en la calle 30 de Septiembre , entre Blanco Encal ada y Achupallas , donde limitan las localidades de Temperley (partido de Lomas de Zamora) y José Mármol (Almirante Brown).

Quedó filmado. Choque en Temperley en la previa del partido de Argentina

Según pudo averiguar La Unión , el coche involucrado fue un Peugeot 308 color gris. Por causas que se investigan, el vehículo chocó y terminó volcado en la vereda, sobre la puerta del acompañante. Como si fuera poco, arrancó dos postes.

En el lugar hubo que cortar el tránsito y desplegar un amplio operativo de asistencia. Intervino una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora , personal de Defensa Civil , una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas , la Policía de la jurisdicción y cuadrillas de Edesur y Metrogas .

Los postes, uno de luz y otro de videocable, quedaron partidos en su base. Tuvieron que cortar los cables y dejarlos en altura para despejar el peligro eléctrico. Lo mismo ocurrió con cables de la empresa Telecentro.

Además, el impacto provocó daños en una cabinas de gas, por lo cual tuvo que intervenir una cuadrilla de Metrogas para controlar que no hubiera pérdidas.

Así quedó el auto tras el accidente.

En tanto, los Bomberos de Lomas se ocuparon de cortar el suministro eléctrico del Peugeot y neutralizar la pérdida de combustible. Luego, enderezaron el auto y lo colocaron sobre el asfalto.

El choque dejó dos personas heridas que fueron atendidas en el lugar por Emergencias Lomas, según pudo saber este medio.