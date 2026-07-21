martes 21 de julio de 2026
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21 de julio de 2026
Grave.

Temperley: perdió el control de su auto, chocó dos postes y terminó volcado en la vereda

Ocurrió en el límite de Temperley y José Mármol. El vehículo quedó destruido y los postes de luz y de cable, quebrados. Se registraron dos heridos, que fueron atendidos en el lugar.

Fuerte choque en Temperley.

Fuerte choque en Temperley.

El conductor de un auto protagonizó un grave accidente: perdió el control, volcó y provocó serios daños en la localidad de Temperley. Terminó derribando dos postes y generó inconvenientes con una cabina de gas.

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Según pudo averiguar La Unión, el coche involucrado fue un Peugeot 308 color gris. Por causas que se investigan, el vehículo chocó y terminó volcado en la vereda, sobre la puerta del acompañante. Como si fuera poco, arrancó dos postes.

El auto quebró dos postes en Temperley.

El auto quebró dos postes en Temperley.

Operativo tras el accidente

En el lugar hubo que cortar el tránsito y desplegar un amplio operativo de asistencia. Intervino una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas, la Policía de la jurisdicción y cuadrillas de Edesur y Metrogas.

Los postes, uno de luz y otro de videocable, quedaron partidos en su base. Tuvieron que cortar los cables y dejarlos en altura para despejar el peligro eléctrico. Lo mismo ocurrió con cables de la empresa Telecentro.

Además, el impacto provocó daños en una cabinas de gas, por lo cual tuvo que intervenir una cuadrilla de Metrogas para controlar que no hubiera pérdidas.

Así quedó el auto tras el accidente.

Así quedó el auto tras el accidente.

En tanto, los Bomberos de Lomas se ocuparon de cortar el suministro eléctrico del Peugeot y neutralizar la pérdida de combustible. Luego, enderezaron el auto y lo colocaron sobre el asfalto.

El choque dejó dos personas heridas que fueron atendidas en el lugar por Emergencias Lomas, según pudo saber este medio.

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