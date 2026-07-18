Temperley: le robaron el auto en el supermercado; 10 años después, le pagarán $17 millones

Después de diez años de espera, un hombre deberá cobrar una indemnización de $17 millones por el robo de su auto dentro del estacionamiento del hipermercado Coto de Temperley .

El hecho ocurrió el 3 de febrero de 2016. La víctima, identificada como G.J.C. , había concurrido al hipermercado ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 10.699 para hacer unas compras junto a su esposa. Llegó en su Torino TSX y lo dejó en la playa de estacionamiento.

Más tarde, cuando regresó, el auto ya no estaba . Enseguida la víctima avisó al personal de seguridad y llamó a la Policía para hacer la denuncia, pero el vehículo nunca apareció. Nadie sabía quién ni cómo se lo habían llevado. Coto no se hizo cargo de la pérdida y el caso terminó derivando en un juicio.

En la demanda presentada por G.J.C., se incluyó el comprobante de ingreso al estacionamiento , el ticket de la compra que hizo en el hipermercado y la denuncia ante la Comisaría 3ª de Lomas de Zamora.

Por su parte, los representantes de Coto afirmaron que el cliente había estacionado por sus propios medios y se quedó con las llaves, por lo cual no pudieron custodiar el auto. Además, señalaron la presencia de carteles que avisaban que Coto no se hacía responsable por robos, pérdidas o daños.

Sin embargo, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº14 le dio la razón a la víctima, argumentando que el estacionamiento es un servicio para facilitar el acceso de clientes y que el comercio tiene la obligación de brindar seguridad sobre los vehículos guardados allí, sin importar si el cliente conserva o no las llaves. Además, el tribunal señaló que la empresa no presentó ningún elemento que desacreditara la versión del demandante.

10 años después, la indemnización

El hecho ocurrió en el estacionamiento del Coto de Temperley.

En consecuencia, el juzgado ordenó indemnizar a la víctima por 17 millones de pesos. El monto se calculó mediante un valor estimado de $15 millones por la cotización actual del auto y otros $2 millones por la privación de su uso, según el fallo al que pudo acceder La Unión.

Cabe aclarar que la sentencia todavía no quedó firme y Coto tendrá la posibilidad de presentar su apelación. No obstante, el fallo marca un precedente y refuerza el criterio de la obligación de un comercio de brindar total seguridad cuando ofrece un servicio de estacionamiento.