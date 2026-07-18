Rompió el silencio el hermano de Fernando Dente y Tomás Dente: "Me cansé del odio"

Guido, el hermano Fernando Dente y Tomás Dente , rompió el silencio y habló del conflicto familiar que se desató hace tiempo y dio su versión de lo ocurrido entre el actor y el periodista. "Estoy cansado", dijo en diálogo con Intrusos.

"Ayer me escribió para decirme que quería limpiar la memoria de sus padres porque siente que todo esto que está pasando, más allá de la pelea de sus hermanos que él sabe detalles que calla, está furioso, harto de que se hable de esta manera", detalló Rodrigo Lussich.

"Él dice que se han metido en la cama de sus padres y de ser así, se meten en la suya", contó el periodista sobre su charla con el hombre de 45 años.

Guido contó el motivo de la mediática disputa. "La pelea de los hermanos no es que no le importa, sabe detalles. Cuando se enteró del tema de Fernando, que su papá era sacerdote y había sido una relación extramatrimonial de la madre dijo 'yo me vengué'", detalló. Precisamente, eso fue conflicto de la relación en la familia Dente por la exposición de la madre Ada como "infiel".

"Sé del odio que se tienen Tomás y Fernando, pero ya cuando tocan a mi mamá y mi papá yo salto como una avispa. La pelea de Fernando y Tomás yo la conozco en profundidad, sé el odio que se tienen ambos. Yo ya me cansé", contó.

"Quiero dejar en claro el honor de mi mamá y mi papá. Hay una historia detrás mío que no la puedo contar porque me viene a buscar el FBI porque yo me vengué en ese momento cuando vivía en Argentina. Me duelen las versiones cruzadas entre ellos. Yo no soy del palo, soy licenciado en marketing en comunicación. Pero si tocan a mis padres, personas fallecidas que no se pueden defender, ahí salto", siguió Guido.

Y aclaró en el cierre de la entrevista: "Estoy muy dolido y muy enojado, porque Yanina Latorre inventó una historia de mi papá. Estoy enojado".