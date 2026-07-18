Nació en Lomas, emigró a España y vivirá la final del Mundial con el corazón dividido

En cada Mundial hay historias que trascienden los 90 minutos y se juegan en el terreno de las emociones. La de Andy Míguez Villar es una de ellas. Hijo de españoles , nació y creció en Lomas de Zamora , donde construyó gran parte de su vida antes de emigrar a España a los 44 años. Este domingo vivirá la gran final con sensaciones encontradas, el corazón repartido y el deseo de que, más allá del resultado, sea una verdadera fiesta del fútbol .

"Soy hijo de gallegos que llegaron a Lomas de Zamora en 1950. Primero arribó mi padre, Manuel Míguez, animado por las cartas de un primo que describía una tierra mágica donde caían semillas y todas crecían. Luego vino mi madre, María Luisa, con mis cinco hermanos en la bodega del vapor Yapeyú", recordó Andy, un vecino que nació en el Hospital Gandulfo , vivió en la calle Campos 83 (a metros del matadero que luego se convirtió en escuela), hizo el jardín hasta la primaria en el Colegio Nuestra Señora del Carmen , y la secundaria en el Belgrano de Temperley .

"Mi infancia fue de empedrado, potrero y eternos picaditos de fútbol donde el arco se armaba con dos piedras y la pelota, siempre pinchada, había que inflarla o descoserla para poderla emparchar. Exhaustos, en la fiambrería juntábamos monedas para una Coca-Cola fría mientras se veía pasar a alguna vecina o se escuchaba la voz de una madre llamándonos para algún mandado que faltaba o simplemente porque ya era hora de entrar a estudiar", relató Andy y aseguró que "esa infancia y adolescencia en Argentina dejaron marcas profundas en mi identidad".

En el 2004 se fue a España para vivir en Granada , una ciudad perteneciente a la comunidad autónoma de Andalucía . Hasta su jubilación trabajó en la construcción de grandes empresas haciendo autovías y montando parque eólicos. También es geólogo, escritor, músico y deportista.

Argentina y España van por la gloria en una final muy especial

"A las puertas de una final hispano-argentina, me atrevo a decir que tengo sensaciones encontradas entre una patria futbolística marcadamente argentina que desarrollé en mi juventud y una patria laboral fruto de más de 20 años trabajando en esta bendita tierra. Los argentinos necesitamos esta copa y los españoles la merecemos", reconoce Andy, que ya palpita lo que será una final histórica.

Él sabe que el fútbol es una pasión en ambos países, pero le da un plus al fanatismo de los argentinos. "Acá no es una algarabía como en Argentina, donde toman literalmente las calles. Tiran cohetes, tocan bocina, se reúnen en casas, pero no tienen la euforia ni la emotividad que tenemos los argentinos", señaló y agregó que "los españoles tienen un sentimiento importante de superioridad porque el equipo está jugando bien, a ellos les gusta cómo juega y están contentos con su selección".

Andy va a ver la final en D'Diez Restaurante, que está ubicado en la costa de Granada a metros de la playa. "Es un bar muy maradoniano donde todo lo relacionado al Diego está muy presente y tiene una decoración bien argentina. Ojalá sea un gran partido", dijo Andy, que alentará con el corazón dividido.