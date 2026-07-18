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18 de julio de 2026
Desde el lunes.

Deporte y diversión en Lomas: todas las actividades para vacaciones de invierno

Niños, niñas y adolescentes tendrán jornadas gratuitas en el Parque de Lomas. Hay opciones como fútbol, vóley, handball y bmx.

Unas vacaciones a puro deporte en Lomas.

Unas vacaciones a puro deporte en Lomas.

Niños, niñas y adolescentes van a poder disfrutar de las vacaciones de invierno en Lomas de Zamora con varias actividades deportivas organizadas por el Municipio.

Las jornadas gratuitas para diferentes edades se desarrollarán en el Parque de Lomas, ubicado sobre Molina Arrotea y Las Lilas. Los lunes 20 y 27 de julio, de 14 a 17, habrá encuentros de vóley para chicos de 8 a 12 años.

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Mientras que el martes 21 y 28, de 14 a 17, se jugarán partidos de fútbol playa para participantes de 12 a 17 años. Los interesados en el BMX, un deporte con mucha historia en la ciudad, podrán sumarse a la propuesta que se desarrollará los días martes 21 y 28, de 14 a 16, para chicos de 6 a 12.

Habr&aacute; partidos de f&uacute;tbol en cancha de 11.

Habrá partidos de fútbol en cancha de 11.

Los vecinos entre 12 y 15 años tendrán partidos de handball playa los miércoles 22 y 29 de julio, de 14 a 17. Por su parte, los jueves 23 y 30 en el horario de 14 a 17 llegarán las clases de hockey para los que tengan entre 10 y 15 años.

Otro deporte que viene ganando adeptos en Lomas es el tenis de mesa. Chicos de 10 a 16 tendrán la oportunidad de practicarlo durante los viernes 24 y 31 de julio, de 10 a 11.30.

Los viernes 24 y 31 también habrá partidos de fútbol en cancha de 11. El horario de 14 a 15.30 será para chicos de 12 a 15; y de 15.30 a 17 será el turno de adolescentes de 16 a 18. A través de este formulario, las inscripciones a cada uno de los deportes deben ser realizadas por un adulto responsable.

Nuevos cupos para hacer natación en Lomas de Zamora

Desde el Municipio abrieron nuevos cupos de inscripciones para las clases de natación gratuitas que se llevan a cabo todas las semanas en el Parque de Lomas.

La Escuelita de Natación para chicos y chicas de 6 a 12 años es un espacio para aprender, ganar confianza en el agua y disfrutar del deporte junto a profesores especializados que dan clases los martes y viernes, de 9.30 a 10.20, y los martes y jueves, de 14 a 14.50.

Lomas tiene una Escuelita de Nataci&oacute;n para ni&ntilde;os y adolescentes.

Lomas tiene una Escuelita de Natación para niños y adolescentes.

Mientras que los adolescentes de 14 a 17 pueden sumarse a clases de natación para mejorar su técnica y fortalecer su condición física mediante jornadas que se llevan a cabo los martes y viernes, de 9.30 a 10.20, y los martes y jueves, de 14 a 14.50.

Para anotarse en cualquiera de estos deportes hay que entrar a la web oficial, completar el formulario y adjuntar una foto del DNI (frente y dorso) junto con un apto físico que debe ser completado por un médico. Después recibirán un mail con un Carnet Deportivo que tendrán que presentar antes de ingresar a la actividad.

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