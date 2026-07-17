Vacaciones ambientales en Lomas: todas las actividades para disfrutar en familia

Las vacaciones de invierno en Lomas de Zamora serán una oportunidad para conectar con la naturaleza , descubrir nuevas formas de cuidar el ambiente e incorporar hábitos saludables . Desde el Municipio pondrán en marcha una agenda de actividades gratuitas para que vecinos disfruten de experiencias recreativas y educativas al aire libre.

El lunes 20 de julio, a las 16, habrá una jornada ambiental en el Parque Llavallol (Boulevard Santa Catalina 300) con forestación, encuentro teórico-práctico sobre especies nativas y entrega de manuales. Esta misma actividad se repetirá el martes 28, a las 15, en el Parque Diego Maradona de Fiorito (Recondo 1200) .

Las personas interesadas en las plantas nativas podrán sumarse al taller que se realizará el miércoles 22, a las 10, en Emajea (Frías 1475) con una clase, forestación y entrega de especies para plantar en los hogares.

En Emajea también darán un taller de huerta el miércoles 29, a las 10, con entrega de semillas y armado de esquejes de plantas aromáticas para seguir promoviendo las huertas hogareñas. Las inscripciones para estas 4 propuestas son a través de este formulario que deberán completar con los datos personales.

Encuentros para aprender sobre huertas

Kermés en la huerta es espacio de aprendizaje para niños y niñas a través de actividades lúdicas como dibujos, fotos, la siembra y el reconocimiento de hortalizas de estación. Los encuentros se llevaran a cabo el martes 21, a las 15, en el Parque Finky de Turdera (San Basilio 771); jueves 23, a las 15, en el Parque Llavallol (Boulevard Santa Catalina 300); y el jueves 30, a las 15, en el Parque San José (Caaguazú 500).

Mientras que Comunidad Huertera está pensada para recuperar saberes populares vinculados al cultivo de alimentos y a fortalecer redes de solidaridad y cooperación en torno a la producción agroecológica. El encuentro será el sábado 25, a las 15, en el Parque de Albertina (Homero 2601) donde se intercambiarán conocimientos, semillas, plantines y cosechas. Las inscripciones para todas estas actividades son llenando este formulario.

Las actividades en la Reserva Santa Catalina

La Reserva Santa Catalina, uno de los espacios verdes más importantes del Conurbano, será otras de las sedes en vacaciones de invierno. Mini Reforestadores es una actividad teórico-práctica sobre las características y beneficios de las especies nativas acompañada por una forestación en el predio ubicado sobre Garibaldi 2348. Hasta 6 participantes podrán anotarse a través de este formulario.

El sábado 25, a las 10, harán una salida de observación de hongos junto a niños que recorrerán el bosque para conocer diferentes especies. Para anotarse, hay que llenar este formulario.

En la Reserva Santa Catalina habrá varias propuestas para los chicos.

El martes 28, a las 15, los chicos vivirán la experiencia de ser guardaparques por un día y hacer varias actividades lúdicas. En este formulario podrán anotarse los interesados en participar.

Y el jueves 30, a las 15, llegará la actividad didáctica hotel de bichos con el armado de estructuras que son de mucha utilidad en huertas y jardines ya que sirven para albergar insectos beneficiosos para los cultivos y alejar a las plagas. Las inscripciones son llenando un formulario.