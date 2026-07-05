Federico Otermín y Daniela Vilar encabezaron una jornada ambiental en Llavallol

Con la emoción del pase de Argentina a octavos todavía presente y un sábado fresco, el intendente Federico Otermín encabezó la Jornada Ambiental de la Comunidad en Llavallol junto a la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar , y la jefa de gabinete Sol Tischik.

El Gobierno de la Comunidad estuvo activo en sus 14 ciudades con acciones de ambiente, salud, cultura, deporte y encuentro en "Sábado en el Gobierno de la Comunidad".

En el caso de Llavallol, sobre la avenida del Rey entre Luis Dávila y Melber, vecinos y vecinas junto a equipos del municipio trabajaron en tareas de limpieza de la vera del arroyo, recuperación de puntos de arrojo, forestación con especies nativas y ribereñas como el ceibo, trabajos de zanjeo y corte de pasto, mejoras en la iluminación, recuperación de la plazoleta y el Potrero de la Comunidad.

También se armó una huerta comunitaria en el Centro Integral de Salud y se creó un Punto Ribereño para que las familias puedan disfrutar al aire libre.

"Es extraordinario el amor por Lomas"

"Los sábados en Lomas son los sábados de las Jornadas de la Comunidad", expresó Otermín. "Hoy nos encontramos con Daniela y Sol para cuidar y mejorar nuestro espacio público con la participación activa de los vecinos y vecinas. Gracias a todos los que vinieron en este sábado frío a dar una mano y cuidar nuestra Casa Común. Es extraordinario el amor por Lomas", cerró.

Daniela Vilar destacó el trabajo conjunto ante la crisis climática. "Para construir el buen vivir de una comunidad hay que hacerlo entre todos y todas, colaborando, trabajando, armando proyectos y ejecutando política pública. Acá estamos desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires con el Ministerio de Ambiente y el Gobierno de la Comunidad, trabajando porque los vecinos y las vecinas merecen vivir mejor", señaló, y remarcó que el municipio viene suplantando obras que el gobierno nacional no realiza.

"Estamos forestando, estamos limpiando, estamos arando nuevos espacios verdes acá en la vera del Arroyo del Rey. Una mañana fría, pero trabajando todos a pleno con un montón de vecinos, vecinas y voluntarios que vinieron a aportar su granito de arena para que este espacio sea un espacio de disfrute para toda la comunidad", expresó la jefa de gabinete Sol Tischik.

Por la tarde, el intendente se sumó al Mundial en Comunidad en el Parque Caaguazú de San José. Con Argentina ya clasificada a octavos de final, cientos de familias disfrutaron de juegos, shows artísticos, sorteos y una tarde cargada de pasión mundialista para vivir el torneo junto al barrio.

En Temperley, previo al partido entre Temperley y Excursionistas, la Comisión de Enlace de Veteranos de Guerra y Malvinas en tu Barrio presentaron el cartel de la distancia entre las Islas Malvinas y la cancha del club, junto a la restauración de un mural. Por la tarde, la Plaza Colón fue sede del Encuentro de Animales en Comunidad, con la presencia del Hospital de Animales para acompañar a rescatistas y proteccionistas del distrito.

En Turdera, el municipio acompañó a la comunidad palotina en la conmemoración de los 50 años del martirio palotino, partiendo desde la Parroquia San Pablo de Turdera hacia Capital Federal.

La agenda ambiental y comunitaria se extendió por todo el distrito.

La agenda ambiental y comunitaria se extendió por todo el distrito. En Parque Barón, una pintada institucional transformó el paredón exterior de la Capilla Sagrado Corazón. En Albertina, nueva fecha de la jornada "Construyendo Comunidad". En Budge y Fiorito, jornadas de limpieza y mantenimiento de espacios públicos. En Santa Marta, una charla informativa junto a vecinos y vecinas incluyó la entrega de kits de semillas para promover la conciencia ambiental.

En Santa Catalina, vecinos y vecinas trabajaron junto al municipio en la Escuela Primaria N°94 con tareas de limpieza, corte de pasto, embellecimiento y armado de huerta para mejorar los espacios que la comunidad usa todos los días.

En Centenario, jornada informativa junto a Hábitat para acercar a los vecinos información sobre regularización dominial y acceso a la vivienda. En Lamadrid, el Centro Integral de Salud recorrió el barrio puerta a puerta para acercar servicios de salud a cada familia. En Lomas, junto al Consejo Escolar y la Secretaría de Salud, se realizaron 250 atenciones a auxiliares docentes en la Escuela N°1, con vacunación, control clínico, agudeza visual, peso, talla y tensión arterial. El Mercado Consciente de Banfield cerró la jornada con una nueva edición que reunió a más de 60 emprendedores y emprendedoras locales para compartir sus productos con toda la comunidad.