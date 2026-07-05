Mauro Icardi explotó contra Yanina Latorre: "Angustiada, alterada y cornuda"

Mauro Icardi estalló contra Yanina Latorre.

Si hay una guerra que parece no tener fin es la de Yanina Latorre y Mauro Icardi, quien ahora arremetió con todo contra la conductora, a quien trató de "cornuda", salpicando de esta manera también a Diego Latorre, quien se encuentra en Estados Unidos cubriendo el Mundial.

Lo que desató un nuevo capítulo del escándalo mediático fue la versión que Yanina Latorre dio en su programa, que aseguraba que La China Suárez se había enviado picantes mensajes con el piloto Franco Deambrosi, algo que hizo enfurecer a Mauro Icardi al punto de publicar un fuerte descargo en sus historias de Instagram.





"¿Qué pasó Aruzza? ¿Andás nerviosa? Recuerdo tus dichos que eran algo así como: 'La gente se aburrió y ya no venden', pero cómo, si ayer nos dedicaste una maratón de programas de radio, programas de TV, 200 historias en Instagram y 200 comentarios en X", comenzó el delantero del Galatasaray de Turquía.

El fuerte posteo de Mauro Icardi contra Yanina Latorre. Mauro Icardi asegura tener pruebas "¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas. Entre nos, sabemos que te tienen alterada, angustiada y cornuda", continuó Mauro Icardi, dejando una tremenda bomba que promete no quedar ahí. "Se ve que el atún no alcanza en Buenos Aires y por Miami sólo come mejor", siguió.

Por último, en un cierre algo contradictorio, sostuvo: "Por respeto a tu marido y a tus hijos, no las voy a publicar. A vos te voy a hundir. Y con cosas reales, no como todo lo que publicás siempre inventado basado en tu única fuente".

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