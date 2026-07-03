Wanda Nara estalló contra Mauro Icardi y reveló momentos tóxicos de la relación

Wanda Nara fue lapidaria con Mauro Icardi durante una entrevista con el canal de streaming Bondi Live, donde habló sin filtros sobre el conflicto judicial que mantiene con el futbolista y también recordó momentos tóxicos de su matrimonio con él.

“Prefiero no hablar, son sumas tremendas y hay mucho de intereses y un montón de cosas", comenzó diciendo Wanda Nara . Y agregó sobre una importante decisión personal: "Elegí venir a Argentina para tener la libertad de que mis hijos se puedan mover”.

Sobre la filtración de los pagos de Mauro Icardi , la conductora aseguró que ya tomó medidas por la difusión de esa documentación. "Me parece gravísimo lo que hicieron y lo acabo de denunciar. No sé si es así o no, pero ver una factura publicada ya me parece muy grave", lanzó.

Sin embargo, uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando Wanda Nara habló de su relación con Maxi López y recordó situaciones que, según contó, atravesó durante su matrimonio con Mauro Icardi.

WANDA SOBRE SU RELACIÓN CON MAXI LÓPEZ Y LOS CELOS DE ICARDI Sumate a El Ejercito de la Mañana @elejercitodelam de lunes a viernes desde las 10hs @fedeebongiorno @pepeochoa88 y @santiagorivaroy pic.twitter.com/OGf8X6QY1L

"Muchas veces se me dijo que yo no dejaba que Maxi vea a los hijos, pero eso es mentira. Al revés, hay un montón de veces que quizás Maxi venía a buscarlos y ellos no querían ir, pero no porque yo no los dejaba, sino porque eran chiquitos y se querían quedar con su mamá. Nunca les prohibí verlo a Maxi", aseguró.

Wanda Nara contra Mauro Icardi.

"Maxi sabe que el impedimento de contacto era porque en ese momento yo estaba con una persona que no quería que tenga contacto con él", afirmó en relación a Mauro Icardi.

La confesión más impactante llegó cuando recordó que durante años tuvo que ocultar encuentros con el padre de sus hijos. "Me pasó los últimos años, cuando estaba un poco más peleada o empoderada, que venía a Argentina y tomaba mate con Maxi a escondidas porque me generaba un problema con Mauro", relató.

Actualmente, según explicó, la situación es completamente diferente. "Ahora Maxi tiene el código de mi casa y entra cuando quiere, tengo esa relación ahora", concluyó.