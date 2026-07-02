jueves 02 de julio de 2026
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2 de julio de 2026
¿Qué onda?

Aseguran que la China Suárez lo dejó a Mauro Icardi

Según algunas versiones, la China Suárez y Mauro Icardi se habrían separado y la actriz fue quien habría tomado la decisión de terminar la relación.

La China Suárez y Mauro Icardi.&nbsp;&nbsp;

La China Suárez y Mauro Icardi.  

“Hoy subimos a las redes, creo que lo tenemos, un video de Mauro caminando solo con sus hijas por Nordelta. Todos sabemos que Mauro y la China no se separan nunca y van a todos lados juntos”, comenzó contando Yanina Latorre.

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La firme postura de la China Suárez con respecto a Mauro Icardi

Según su versión, la China Suárez tomó una decisión firme: “Hace cuatro días la China Suárez abandonó la ‘casa de los sueños’. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge a la casa que se compró el año pasado en un millón cien mil dólares, que ya habíamos contado”.

Y siguió: “Está sola ahí, pasea por el barrio, saca al perro, almuerza en el house con sus hijos y el perro todos los días. Ayer almorzó, es muy simpática con los vecinos, sale a caminar y hace cuatro días que se fue”.

La China Suárez, en crisis con Mauro Icardi.

La China Suárez, en crisis con Mauro Icardi.

“Tuvieron una muy, muy fuerte discusión, toda la discusión se llama Eka, la niña esta que apareció en Tequila. Venía todo mal desde lo de Tequila, le encontró unos mensajes, la China a Mauro”, reveló.

En medio de las versiones, Yanina Latorre dio más detalles reveladores. “Le encontró unos mensajes la China a Mauro hablando con una tercera persona de Eka. ¿Y qué decía? Que le pedía que la conecte. Lo cierto es que esa persona habló con Eka y le pasó el teléfono de Mauro”, dijo.

“Después del episodio estaba todo mal, el tema es que él le negaba todo y ella le encuentra mensajes de Mauro”, sentenció sobre este escándalo.

Y cerró: “Hace cuatro días Mauro intentó persuadirla, fue a visitarla, y ella por ahora no quiere volver. Me dijeron que Mauro está con una tristeza”.

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