Qué pasó realmente entre Ekaterina Ojeda y Mauro Icardi

Ekaterina Ojeda contó todos los detalles sobre el episodio que habría protagonizado con Mauro Icardi y la China Suárez en un boliche de la Costanera Norte . Ese encuentro habría terminado en un verdadero escándalo entre la joven y la actriz.

"En un momento ella se va al baño, él viene, se viene a armar el trago y me dice: '¿Te puedo saludar?'. Nosotras le dijimos que ya nos íbamos a ir porque estábamos como medio incómodas y demás", comenzó relatando en una entrevista con LAM , en América TV.

Le consultaron sobre la actitud que habría tenido Mauro Icardi enese encuentro. Cuando Pepe Ochoa le consultó si el futbolista le "buscaba la boca", la joven respondió sin vueltas: "Claro".

Ekaterina Ojeda aseguró que la situación cambió cuando regresó la China Suárez: "Después ella llegó, yo creo que ella habrá visto de lejos porque el boliche no es muy grande".

Ekaterina Ojeda dio más detalles de su encuentro con Mauro Icardi

Según su relato, la China Suárez se acercó al sector donde estaba con Mauro Icardi y se desató el escándalo: "Llega ella y se acerca a nosotros como para armarse el trago y me empujó como de hombro, pero no más que eso".

También desmintió algunas versiones que habían circulado sobre una agresión más fuerte. "De los pelos no me tiró", remarcó la joven.

image

Ante la pregunta de Pepe Ochoa sobre si el futbolista le dijo que era "la chica más linda que vio en su vida", Ekaterina Ojeda recordó: "Me dijo: 'Qué linda que sos, qué linda que estás', una cosa así, la verdad no me acuerdo".

Sobre la versión que Muaro Icardi le dijo "No va a faltar oportunidad para verte", Ekaterina Ojeda respondió: "No, me preguntó si íbamos a volver a coincidir o si quizás nos íbamos a volver a ver en ese lugar".