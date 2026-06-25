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25 de junio de 2026
Son rumores.

Qué pasó realmente entre Ekaterina Ojeda y Mauro Icardi

Ekaterina Ojeda contó la situación que vivió con Mauro Icardi y la China Suárez. También habló de una picante frase que se dijo el futbolista.

Ekaterina Ojeda entre la China Suárez y Mauro Icardi.&nbsp;

Ekaterina Ojeda entre la China Suárez y Mauro Icardi. 

"En un momento ella se va al baño, él viene, se viene a armar el trago y me dice: '¿Te puedo saludar?'. Nosotras le dijimos que ya nos íbamos a ir porque estábamos como medio incómodas y demás", comenzó relatando en una entrevista con LAM, en América TV.

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Le consultaron sobre la actitud que habría tenido Mauro Icardi enese encuentro. Cuando Pepe Ochoa le consultó si el futbolista le "buscaba la boca", la joven respondió sin vueltas: "Claro".

Ekaterina Ojeda aseguró que la situación cambió cuando regresó la China Suárez: "Después ella llegó, yo creo que ella habrá visto de lejos porque el boliche no es muy grande".

Ekaterina Ojeda dio más detalles de su encuentro con Mauro Icardi

Según su relato, la China Suárez se acercó al sector donde estaba con Mauro Icardi y se desató el escándalo: "Llega ella y se acerca a nosotros como para armarse el trago y me empujó como de hombro, pero no más que eso".

También desmintió algunas versiones que habían circulado sobre una agresión más fuerte. "De los pelos no me tiró", remarcó la joven.

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Ante la pregunta de Pepe Ochoa sobre si el futbolista le dijo que era "la chica más linda que vio en su vida", Ekaterina Ojeda recordó: "Me dijo: 'Qué linda que sos, qué linda que estás', una cosa así, la verdad no me acuerdo".

Sobre la versión que Muaro Icardi le dijo "No va a faltar oportunidad para verte", Ekaterina Ojeda respondió: "No, me preguntó si íbamos a volver a coincidir o si quizás nos íbamos a volver a ver en ese lugar".

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