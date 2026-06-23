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23 de junio de 2026
¡Qué bochorno!

La reacción de la China Suárez con una joven que se acercó a Mauro Icardi: "La agarró de los pelos"

Se armó un escándalo en el VIP de un boliche de la Costanera Norte cuando la China Suárez reacción con una joven que se acercó a Mauro Icardi.

La China Suárez y Mauro Icardi.&nbsp;

La China Suárez y Mauro Icardi. 

En pocas palabras

  • Escándalo en VIP: La China Suárez habría agredido a una joven que se acercó a Mauro Icardi en un boliche de Costanera Norte.
  • Versión de testigo: Una joven fan se acercó a Icardi, él respondió de buena manera, lo que habría desatado la reacción de Suárez.
  • Intervención de seguridad: La seguridad del local evaluó intervenir ante la intensidad del incidente.
Resumen generado por Thinkindot AI

La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a hacer de las suyas y quedaron en el centro de la polémica por un escándalo que protagonizaron dentro de un concurrido boliche de la Costanera Norte con una joven fan del futbolista.

Todo ocurrió hace unos días cuando Mauro Icardi y la China Suárez dejaron a las hijas del futbolista al cuidado de alguien y salieron juntos. Fueron a cenar a un conocido restaurante de la Costanera Norte y luego se trasladaron a un boliche, donde ingresaron directamente al sector VIP.

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El escándalo de la China Suárez

Carolina Molinari, en LAM, contó que una joven rubia, de alrededor de 20 años y habitué del lugar, se acercó a Mauro Icardi en el VIP.

El futbolista, según la versión de la testigo presencial que le acercó la información, respondió con buena predisposición. “Mauro fue buena onda y le dio cabida”, precisó la panelista.

La China Suárez y Mauro Icardi

Esa actitud fue la que, al parecer, desató la reacción de la China Suárez. “Para qué, la China la agarró de atrás así de los pelos y la corrió”, describió Carolina Molinari ante la atención de todo el programa.

La escena, según el relato, fue lo suficientemente intensa como para que la seguridad del local evaluara intervenir y sacar a la joven del VIP. De todos modos, se quedó en el lugar.

La panelista dio más detalles al leer un mensaje: “Mi amiga que estaba ahí presente me dijo: ‘Ella le tiró de los pelos, pero la chica no fue buscona. Lo que pasó es que él le dio cabida’”.

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