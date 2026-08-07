Murió Miguel Ignomiriello, el técnico que hizo campeón a Talleres de Escalada.

Miguel Ubaldo Ignomiriello, una de las figuras más importantes en la historia del fútbol argentino, murió este viernes a los 99 años. El histórico entrenador dejó una huella profunda en distintas instituciones y también ocupa un lugar especial en la historia de Talleres de Escalada, al que condujo al campeonato de Primera B en la temporada 1987/88.

Su llegada a Escalada se produjo en 1987, en una etapa en la que el conjunto albirrojo buscaba dar pelea en una categoría muy competitiva. Bajo la conducción de Ignomiriello, Talleres consiguió el título y el ascenso a la entonces Primera B Nacional, en una campaña que quedó marcada para siempre entre los grandes logros de la institución.

Aquel equipo también tuvo entre sus integrantes a jugadores que luego tendrían una destacada trayectoria, como Gustavo Quinteros. El actual entrenador de Independiente formó parte de aquel plantel y llegó a disputar 15 partidos durante la temporada. El ascenso se definió después de una serie de penales, en la que Quinteros convirtió el último remate para sellar el salto de categoría.

Además de Talleres de Escalada, también dejó una huella en otros grandes clubes Miguel Ubaldo Ignomiriello, conocido como uno de los grandes formadores del fútbol argentino, tuvo además pasos por Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Nacional de Montevideo, Independiente, San Lorenzo y otros clubes. También estuvo ligado a la Selección Argentina y fue el responsable de la preparación de la recordada “Selección Fantasma” que derrotó 1-0 a Bolivia en La Paz, en las Eliminatorias para el Mundial de 1974. Pero para Talleres, su nombre quedó asociado a una página imborrable: la del equipo que en 1988 consiguió el campeonato y el ascenso al Nacional B.

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