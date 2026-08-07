Nicolás Tagliafico: "Creo que fue el último Mundial; ya no me da para otro"

A tres semanas de la derrota de la Selección Argentina ante su par de España en la final del Mundial 2026, Nicolás Tagliafico rompió el silencio a través de su canal de Twitch y lanzó varias confesiones sobre su futuro en la Albiceleste. También fue contundente sobre lo que pasó en la definición ante los europeos.

El defensor surgido de las inferiores de Banfield , con pasado en Independiente y actualmente en Olympique de Lyon , remarcó que “hay que sentir orgullo” por lo que consiguió el seleccionado nacional en el certamen realizado en los Estados Unidos, México y Canadá.

“Hay que estar orgulloso de lo que se hizo, no es fácil tener dos medallas y hay que darle importancia . Lo que demuestra esta medalla de plata es lo que lo lograste, llegaste hasta el final y lo diste todo. Una más para el cuaderno y vale, mucho, por todo lo que se trabajó”, remarcó el defensor campeón del mundo en Qatar 2022.

Sin embargo, lo más importante que dijo Tagliafico estuvo vinculado a su futuro en la Selección, ya que remarcó que seguramente no juegue un próximo Mundial. “ Creo que fue el último. Ya no me da para otro”, resaltó Tagliafico para sorpresa de toda su audiencia, quien reconoció de manera especial su tercera participación mundialista. “Este Mundial lo empecé a jugar antes de que comience y por eso creo que lo valoré mucho más”, señaló.

Siguiendo esta línea, profundizó sobre el hecho de ponerle punto final a su paso por la Albiceleste y también abrió su corazón respecto al retiro. Por un lado, respecto al seleccionado, comentó: “Hay que ponerse analizar y decidir irte en el mejor momento o volver a intentarlo, sabiendo que capaz no podés rendir como querés y te terminan sacando”.

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En tanto, en relación al retiro, deslizó: La carrera del futbolista es corta y uno piensa que la última parte no llega más, pero llega y hay que tomársela con calma. Saber que uno lo dio todo, y más. Pero como dice la canción, todo tiene un final. Tampoco me estoy retirando, recién estoy por cumplir 34 años, pero de a poco se empieza a pensar en el post”.

El Mundial de la Selección Argentina y la final ante España, según la óptima de Tagliafico

El defensor, uno de los mejores en la final jugada en Nueva Jersey, remarcó que el equipo albiceleste llegó “agotado” al encuentro contra los españoles, aunque aclaró que “no es excusa” y remarcó que el equipo de Luis De la Fuente fue un justo campeón. “Nosotros jugamos mal y ellos lo hicieron bien”, resaltó.

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“Llegamos a la final agotados, es difícil jugar casi todos los partidos igual, mentalmente te arruina. La alegría de clasificar, de seguir clasificando, pero pasar todos los partidos así te desgasta muchísimo. La semifinal con Inglaterra fue fuertísima, una locura también. No quiero que suene a acusa, pero llegamos a la final agotados, tanto física como mentalmente”, aseguró el lateral izquierdo.