Dibu Martínez y su futuro en la Selección Argentina: "Ver si es el momento de..."

La derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España significó la despedida de algunos futbolistas con vistas a la Copa del Mundo 2030. Otros, aún con el dolor en sus cuerpos, pusieron en duda su continuidad con la Albiceleste. Y quién se pronunció en ese sentido fue Emiliano Martínez.

El arquero marplatense, figura del partido final, realizó un posteó donde resaltó el “dolor” por el resultado y reflexionó acerca de “dar un paso al costado” en el próximo ciclo que comenzará la Selección Argentina, con o sin Lionel Scaloni al frente.

“Soñé que la ganábamos de vuelta, soné en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”, fue la primera frase de Dibu Martínez en su cuenta oficial de Instagram, acompañada de cinco fotos del día de la final del Mundial 2026 ante España.

Luego explicó sus más profundos sentimientos: “La verdad que el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es el momento de dar un paso al costado”.

El llanto de Emiliano Martínez tras la final.

La Scaloneta, después del fracaso de Rusia 2028, le devolvió al hincha argentino una identidad que hacía mucho no se palpaba. Y uno de los artífices de esa comunión recíproca fue el arquero, que con locuras, atajadas, penales decisivos y sobre todo humildad, entró en cada uno de los hogares donde se respira fútbol.

Fue el último Mundial de Lionel Messi, de Nicolás Otamendi, pero tal vez también haya sido del ciclo para Lionel Scaloni, que ya tiene decidido cumplir su contrato hasta diciembre mientras Claudio Tapia, presidente de la AFA, ya trabaja en una ingeniería para que continúe un proceso más junto a su cuerpo técnico.

El mensaje al pueblo argentino

“Lo siento mucho realmente, intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, cerró Emiliano Martínez. Tal vez el tiempo cure las heridas y el arquero del Aston Villa -de 33 años- revierta su pensamiento.

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En la previa al viaje a Estados Unidos, el Dibu se fracturó el dedo anular de la mano derecha en la entrada en calor de la final de la Europa League que su equipo le ganó a Friburgo por 3-0. Así y todo, no dejó en banda a sus compañeros. Evitó operarse, no jugó los amistosos previos al Mundial 2026 y durante los entrenamientos en Kansas City trabajó diferenciado con la mente puesta en el debut con Argelia y el camino que llevó a la Selección Argentina hasta la final.

Desde su debut oficial en el arco argentino, el 3 de junio de 2021 en el empate 1-1 contra Chile por las Eliminatorias Sudamericanas, Emiliano Martínez (con 28 años, dos meses y dos días en ese momento) construyó una carrera extraordinaria, alzando cuatro títulos: Copa América Brasil 2021, Finalissima 2022, Mundial Qatar 2022 y Copa América Estados Unidos 2024. Cuenta con 67 presencias defendiendo el arco argentino, 33 goles recibidos y 42 vallas invictas.