Lomas reafirma su compromiso antirracista con jornadas y actividades culturales

Para luchar contra la invisibilización y seguir construyendo una sociedad más inclusiva, en Lomas de Zamora van a conmemorar el Día de las Mujeres Negras y Afrodescendientes con actividades culturales gratuitas .

Este sábado, a las 19, en el Teatro del Municipio (Manuel Castro 262) se inaugurará la muestra colectiva "Ennegrecer el foyer" con una exposición de obras artísticas a cargo de la Colectiva Negras Cimarronas , Melina Schweizer , Maxi Ibarra , Lucía Dos Santos y Sión Córdoba Valdez .

Schweizer también presentará su libro "Aquelarre de negras" y el público disfrutará además de la performance "Madre de la Patria" a cargo de Gaby Gurrieri, Paula Zaurdo y Turistearte Producciones . "Es una performance de danzas afros que representa la figura de María Remedios del Valle a través de un relato maravilloso. Se vienen días negros maravillosos en Lomas para seguir resistiendo al olvido de la historia y construir memoria en comunidad", señaló Gladys Flores, presidenta de Negras Cimarronas.

Mientras que el domingo, a partir de las 10, van a pintur un mural de María Remedios del Valle en el cruce de Camino Negro y Martín Rodríguez . "Rodolfo Walsh dijo que las paredes son las imprentas de los pueblos y en Lomas, donde tenemos una ordenanza que nos declara como ciudad antirracista , necesitamos que las paredes muestren esa representatividad. Todo el mundo está invitado a participar de la actividad en la que no hace falta tener conocimientos de pintura", destacó Flores.

La historia oficial relegó durante décadas a María Remedios del Valle, una mujer afrodescendiente que combatió junto al Ejército del Norte bajo las órdenes de Manuel Belgrano. Hoy, su figura representa la recuperación de una parte fundamental de la historia argentina que durante mucho tiempo permaneció invisibilizada.

Las acusaciones de racismo contra la Argentina en el Mundial

Durante el Mundial 2026 se instaló una campaña antiargentina que, entre varias cosas, acusó a nuestro país de racismo. Por ejemplo, el actor estadounidense Samuel Jackson dijo que "Argentina ha sido históricamente uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista". A este discurso se sumaron artistas, políticos e influencers.

"Esas declaraciones me cayeron muy mal porque el racismo es estructural en todo el mundo y atraviesa a todas las sociedades. Me parece una acusación de chiquitaje y más viniendo de Estados Unidos, donde no tienen autoridad moral porque son supremacistas y en Argentina no se esclavizó a nadie", remarcó Gladys, que es activista afroguaraní y el próximo 30 de julio recibirá una distinción en el Concejo Deliberante de Lomas por su trayectoria y la lucha que viene desarrollando en favor de la visibilización de la comunidad afrodescendiente.