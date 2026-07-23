Se armó la polémica en Gran Hermano Generación Dorada por la "mejor planta"

En medio de la llegada de los exparticipantes de las tres temporadas anteriores de Gran Hermano , los jugadores de esta edición realizaron una actividad que consistió en una entrega de premios llamada Ranking GH a los mejores momentos de los últimos años del reality.

Los participantes fueron revelando varias categorías y tuvieron que poner en un podio los distintos clips que vieron sobre el certamen de Telefe.

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La primera fue “Mejor beso” y tuvieron los que se dieron Jenifer Lauría y Giuliano Vaschetto, Sabrina Cortez y Rosina Beltrán, Juliana “Furia” Scaglione y Emma Vich; y Catalina Gorostidi con Mauro D’Alessio.

En “Mejor llanto”, los participantes vieron las lágrimas que derramaron Carla “Chula” De Stefano, Virginia Demo, nuevamente Emma Vich, Paloma Méndez y Katia “La Tana” Fenocchio.

Polémica por la “mejor planta” en Gran Hermano

No solo vieron videos en la televisión, sino también protagonizaron debates sobre cuáles fueron las mejores jugadas, los mejores robos o los mejores líderes que tuvo la casa de Gran Hermano desde el regreso del reality de Telefe en 2022, e incluso se discutió sobre “cuál fue la mejor planta”.

Polémica en Gran Hermano.

En esa disertación sobre “plantas”, Romina Uhrig mencionó a Marcos Ginocchio más allá de la buena onda que tienen y de que haya sido campeón.

Sol Abraham aprovechó para generar polémica y acusar con ese mote a Tamara Paganini. Por otro lado, Emmanuel Vich postuló a Nicolás Grosman, de GH 2023/24.