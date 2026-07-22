Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los ocho exparticipantes que volvieron a la casa

En un nuevo golpe de timón, Gran Hermano Generación Dorada les abrió sus puertas a ocho exparticipantes de ediciones anteriores que ingresaron al reality de Telefe para una breve estadía en la cual volverán a jugar como la primera vez que estuvieron allí.

Santiago del Moro confirmó que los ocho podrán nominar y que se irán de la casa de manera paulatina al correr de los días. Ellos además tienen prohibido romper el aislamiento.

Ariel Ansaldo es licenciado en comunicación social y parrillero que estuvo 52 días dentro de la casa de Gran Hermano en su décima temporada, aquella que se emitió por Telefe entre octubre de 2022 y marzo de 2023. Tuvo fuertes cruces con Alfa Santiago.

Juliana Díaz fue la sexta eliminada de la décima temporada 2022/23 para luego volver a la casa y convertirse en la primera y única expulsada de dicha edición, protagonizando un momento histórico que al día de la fecha continúa siendo el video con más reproducciones del canal de Youtube de Gran Hermano.

Daniela Celis, también conocida como “Pestañela”, se convirtió en una de las caras más reconocidas de los últimos años que surgieron de la casa de Gran Hermano, reality que no solo le abrió las puertas de la fama, sino también del amor y la construcción de una familia. En la casa conoció a Thiago Medina, el padre de sus dos hijas.

Ariel Ansaldo, de regreso.

Tres fuertes jugadores de Gran Hermano

Juan Pablo de Vigili participó de la duodécima temporada de Gran Hermano, se ganó el cariño del público a fuerza de que todo le salía mal, yendo desde sus estrategias en el juego hasta el hecho de que su novia le aclaró en un “Congelados” que estaban separados y él no lo entendió.

Selva Pérez es una de las jugadoras más recordadas de la duodécima temporada de Gran Hermano, con su perfil alto, sus incontables gritos y sus salidas de comedia que dejaron mal parados a más de uno dentro de la casa.

Romina Uhrig es otra de las jugadoras más recordadas de Gran Hermano 2022/23 tanto por haberse adueñado de la cocina y la limpieza de la casa, como así también por alcanzar el cuarto puesto y haber conformado un tridente inseparable con Daniela Celis y Julieta Poggio.

Un finalista de Gran Hermano

Emmanuel Vich es el subcampeón de la undécima temporada de Gran Hermano. En la final perdió con Bautista Mascia pero nadie le quita el mérito de haber llegado hasta allí, especialmente porque posee un récord único a nivel global: es el jugador de mayor cantidad de votos en contra recibidos por parte de sus propios compañeros dentro del confesionario (101).

Fabio Agostini es el español que ya estuvo en la casa de Gran Hermano Generación Dorada por el intercambio con La Casa de los Famosos. El modelo vuelve como ganador de ese reality.