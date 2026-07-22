miércoles 22 de julio de 2026
Escribinos
22 de julio de 2026
Gana más tiempo.

Lo celebra Banfield: se extendió el cierre del libro de pases de la Liga Profesional

A días del inicio del Torneo Apertura, a AFA resolvió prolongar una semana el mercado de pases de la Liga Profesional. Banfield festeja la noticia.

A la espera de levantar las inhibiciones, Banfield se entrena con miras al inicio del torneo.
A la espera de levantar las inhibiciones, Banfield se entrena con miras al inicio del torneo.

Mientras Banfield intenta levantar las inhibiciones, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió extender el cierre del mercado de pases de la Liga Profesional. Con esta decisión, los clubes ganan un poco de tiempo para poder cerrar sus últimas incorporaciones para el Torneo Clausura.

El cierre estaba estipulado para este jueves, pero en las últimas horas hubo cambio de planes. La casa madre el fútbol argentino decidió prolongar hasta el viernes 31 de julio el tiempo para incorporar futbolistas, dándole una semana más para cerrar sus últimas contrataciones.

Lee además
Banfield realizó la pretemporada en el Campo de Deportes.
Este viernes.

Se viene el debut de Banfield: panorama del plantel de Pedro Troglio
El mensaje del Club Banfield para Nicolás Tagliafico.
Orgullo.

Maipú amaneció con un pasacalle para Nicolás Tagliafico

Además, en la última resolución de la AFA, se estipuló que las instituciones de la Primera División que vendan o cedan futbolistas al exterior tendrán tiempo hasta el 2 de septiembre para reemplazar esa baja.

Las versiones extraoficiales hablan de que tiene por cerrar a tres incorporaciones, pero hasta no levantar las inhibiciones estará imposibilitado de oficializarlas ni tampoco podrá utilizarlas. Por eso, la extensión del mercado de pases le un poco más de tiempo para resolver la cuestión y así poder inscribir a los nuevos futbolistas.

Los jugadore que, según diferentes versiones, ya trabajan bajo a las órdenes de Pedro Troglio mientras intentan levantar la inhibiciones son los siguientes: el defensor Lautaro Cano, el mediocampista John Arteaga y el delantero Tiago Caballero.

Temas
Seguí leyendo

Se viene el debut de Banfield: panorama del plantel de Pedro Troglio

Maipú amaneció con un pasacalle para Nicolás Tagliafico

"Muchas gracias": el mensaje a la Selección Argentina de los clubes de la región

Nicolás Tagliafico: "Banfield es donde crecí, donde empecé a amar el fútbol"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Banfield realizó la pretemporada en el Campo de Deportes.
Este viernes.

Se viene el debut de Banfield: panorama del plantel de Pedro Troglio

Las más leídas

Te Puede Interesar

Bastián, el nene atropellado en Temperley.
Heridas.

Las serias lesiones del nene atropellado en Temperley: siguen sin encontrar al conductor