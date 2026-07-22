Almirante Brown suma un 20% de descuento en peluquerías todos los miércoles

El Municipio de Almirante Brown amplió los beneficios del programa Brown Ahorra con una promoción destinada a quienes necesiten cortarse el pelo. Desde este mes, los vecinos pueden obtener un 20% de descuento todos los miércoles en peluquerías adheridas distribuidas en distintas localidades del distrito.
El nuevo beneficio forma parte del programa Brown Ahorra, una iniciativa del Municipio de Almirante Brown orientada a impulsar el consumo en los comercios locales y ofrecer descuentos a los vecinos en distintos rubros.
La promoción contempla un 20% de descuento en cortes de pelo todos los miércoles en los establecimientos adheridos:
- Nicolás García Hair Estudio (Avenida Espora 1.196).
- Adrián Caversachi (Macías 675).
- Colors Design (Avenida Espora 737).
- Glamour Avenue (Avenida Espora 1.150).
- Javier Estilista – Peluquería A Tu Estilo (Bynnon 2.868).
- Centro de Estética Cecilia Ruiz (Jacinto Calvo 620).
Desde la comuna señalaron que esta propuesta busca seguir fortaleciendo la actividad comercial del distrito y acercar beneficios concretos a los consumidores mediante acuerdos con negocios de cercanía.
Además, informaron que las peluquerías interesadas en incorporarse al programa Brown Ahorra pueden solicitar información y sumarse comunicándose por WhatsApp al 11-6002-9359.