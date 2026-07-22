Almirante Brown suma un 20% de descuento en peluquerías todos los miércoles

La iniciativa de Almirante Brown apunta a impulsar el consumo.

El Municipio de Almirante Brown amplió los beneficios del programa Brown Ahorra con una promoción destinada a quienes necesiten cortarse el pelo. Desde este mes, los vecinos pueden obtener un 20% de descuento todos los miércoles en peluquerías adheridas distribuidas en distintas localidades del distrito.

El nuevo beneficio forma parte del programa Brown Ahorra, una iniciativa del Municipio de Almirante Brown orientada a impulsar el consumo en los comercios locales y ofrecer descuentos a los vecinos en distintos rubros.

La promoción contempla un 20% de descuento en cortes de pelo todos los miércoles en los establecimientos adheridos:

Nicolás García Hair Estudio (Avenida Espora 1.196).

Adrián Caversachi (Macías 675).

Colors Design (Avenida Espora 737).

Glamour Avenue (Avenida Espora 1.150).

Javier Estilista – Peluquería A Tu Estilo (Bynnon 2.868).

Centro de Estética Cecilia Ruiz (Jacinto Calvo 620). Desde la comuna señalaron que esta propuesta busca seguir fortaleciendo la actividad comercial del distrito y acercar beneficios concretos a los consumidores mediante acuerdos con negocios de cercanía.

Además, informaron que las peluquerías interesadas en incorporarse al programa Brown Ahorra pueden solicitar información y sumarse comunicándose por WhatsApp al 11-6002-9359.

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