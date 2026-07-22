Más de 50 bailarinas protagonizaron en Fiorito un videoclip mundialista en honor a Argentina y a Maradona

Con la pasión por la danza, el fútbol y el orgullo de pertenecer a Fiorito como ejes, Ely Dance Studio estrenó un videoclip inspirado en el Mundial 2026 que reunió a más de 50 bailarinas de entre 4 y 70 años. La producción fue grabada en puntos emblemáticos del barrio y rinde homenaje a la Selección Argentina y a Diego Maradona .

El estudio, ubicado en Recondo 266, nació hace más de 15 años en el outlet de Fiorito y, tras ocho años, se mudó a su sede actual, a una cuadra de la estación. La directora, Eliana Ramírez , contó que la idea surgió de combinar dos grandes pasiones: la danza y el fútbol: “El Mundial despierta una emoción muy especial en todos los argentinos y quise reflejar ese sentimiento a través de un proyecto artístico que involucrara a nuestros alumnos”.

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Fiorito fue el escenario natural del videoclip. “Sentíamos que era importante mostrar nuestro barrio, sus calles y nuestra identidad, demostrando que desde acá también se pueden crear proyectos grandes y de calidad”, señaló. Además, destacó que la iniciativa también buscó rendir homenaje a Diego Armando Maradona, nacido y criado en el barrio, y transmitir " ese espíritu de esfuerzo, pasión y orgullo por las raíces".

"Muchas veces de Fiorito se hablan cosas negativas, pero nosotros quisimos mostrar otra realidad: la de un barrio lleno de talento, de familias que acompañan, de chicos con sueños y de personas que trabajan todos los días para salir adelante", subrayó.

En el videoclip participan alumnos de todas las categorías. Se filmó en el Potrero de Dios, donde Maradona jugó durante su infancia, en el estudio de danza y en el centro comercial de Fiorito, donde se encuentran los murales dedicados al ídolo. Christian González de Cronos Film se encargó de la realización del videoclip: " Fue una experiencia que nos permitió crecer como comunidad y demostrar todo lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos".

La escena final volvió a grabarse en el potrero, con todos los bailarines reunidos, globos celestes y blancos y las camisetas de la Selección Argentina. Los alumnos "entendieron que, a través de la danza, también pueden contar historias, transmitir valores y representar con orgullo sus raíces".

Eliana señaló que más que un videoclip es una especie de homenaje al barrio, a Maradona y a la gente que cree que el trabajo, la pasión y el esfuerzo son los motores necesario para que los sueños se hagan realidad.

Sin dudas fue un proyecto muy intenso y exigente desde lo organizativo, pero también uno de los más emocionantes: "Ver a tantas personas unidas, compartiendo un mismo sueño y representando a Fiorito y a la Argentina a través de la danza hizo que todo el esfuerzo valiera la pena".