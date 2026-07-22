Crimen de Fernando Pérez Algaba: último paso antes de dictar la condena a prisión perpetua

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 de Lomas de Zamora fijó para el próximo 5 de agosto la audiencia de cesura en la causa por el crimen de Fernando Pérez Algaba , el empresario asesinado y descuartizado, cuyos restos fueron encontrados abandonados en Ingeniero Budge .

Se trata del último paso antes de dictar la condena a prisión perpetua contra los tres acusados que un jurado popular declaró culpables del asesinato de la víctima.

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Según explicó a La Unión el abogado querellante Javier Baños , "se reunirán las partes ante el juez técnico para determinar la pena, pero al no ser cuantificable es una formalidad", ya que los tres acusados fueron hallados culpables de "homicidio agravado por alevosía, codicia, premeditación y el uso de arma de fuego", un delito que contempla solo la pena máxima

Una vez realizada esa audiencia, el TOC 9 de Lomas de Zamora tendrá un plazo de cinco días hábiles para dar a conocer oficialmente la sentencia contra Maximiliano Pilepich , Nahuel Vargas y Matías Gil .

Los imputados declarados culpables del crimen de Fernando Pérez Algaba.

El crimen del empresario descuartizado

Fernando Pérez Algaba fue asesinado el 18 de julio de 2023 luego de dirigirse a un campo de General Rodríguez para reclamar una deuda de US$200 mil que, según la acusación, mantenía con él Maximiliano Pilepich por la venta de cuatro departamentos.

De acuerdo con la investigación, la víctima recibió dos disparos y posteriormente su cuerpo fue descuartizado. Sus restos fueron abandonados en distintos puntos de Ingeniero Budge, donde parte del cadáver apareció dentro de una valija hallada en un arroyo.